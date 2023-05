Le Trésor des États-Unis réclame 44 milliards de dollars à FTX au détriment des clients lésés

Voilà une annonce qui risque de faire couler beaucoup d'encre : l'Internal Revenue Service (IRS), l'agence chargée de collecter l'impôt sur le revenu et certaines taxes aux États-Unis, a déposé 45 demandes d'indemnisation contre FTX et ses filiales pour la somme mirobolante de 44 milliards de dollars.

Les demandes ont toutes été déposées entre le 27 et le 28 avril dernier, et visent différentes sociétés anciennement sous l'égide de Sam Bankman-Fried telles que Blockfolio, North Wireless Dimension, Weast Realm Shires Services, FTX Trading, FTX Marketplace et certaines branches de FTX.US, entre autres.

Chaque société a ainsi reçu une demande d'indemnisation au montant très variable. La société Alameda Research, anciennement dirigée par l'ex-compagne de Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, s'est toutefois vue infliger la plus importante pénalité, à savoir plus de 37,8 milliards de dollars à elle seule.

Cette somme a été divisée à travers 2 branches de la firme, Alameda Research LCC et Alameda Research Holdings Inc.

Aperçu des demandes concernant FTX et ses filiales

Globalement, les demandes de l'IRS concernent très majoritairement des sommes relatives aux impôts sur les sociétés, puis des impôts sur le revenu ainsi que certaines charges sociales.

Un petit détail inscrit sur les demandes revêt toutefois une importance majeure : ces dernières ont été déposées sous la classification « Admin priority ». Cela signifie que les demandes de l'IRS, puisque de nature administrative, bénéficient d'une priorité totale sur les autres créanciers, c'est-à-dire les clients lésés de l'exchange ayant perdu de l'argent suite à sa faillite.

La méthodologie ici utilisée par l'IRS pose toutefois question, certains professionnels du secteur ayant remis en question les montants demandés par l'agence fédérale. Par ailleurs, comme souligné par certains observateurs sur Twitter, l'équipe de restructuration de FTX devrait naturellement se défendre contre les demandes de l'IRS.

The claim circulating CT is real and a few things to note:

1) Tax man does get paid 1st in a BK which is why it is filed under an Admin Priority status

2) FTX estate will defend against this claim

3) Calculation of their claim was not publicly filed but few things jump out:… https://t.co/psDGseeWgi

— Mr. Purple 🛡️ (@MrPurple_DJ) May 10, 2023