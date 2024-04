Affaire OneCoin : l'ex-responsable juridique condamnée à 4 ans de prison

Une affaire qui n’en finit pas de finir. L’arnaque OneCoin, datant de 2014, continue d’être jugée : l’ancienne responsable juridique de l’entreprise vient en effet d’être condamnée à 4 années de prison. Où en sont les affaires judiciaires et qu’est-il arrivé aux anciens cadres ?

L’ex-responsable juridique de OneCoin est condamnée

Irina Dilkinska était la responsable des affaires légales de OneCoin, ainsi que de sa mise en conformité. Mais dans les faits, elle a participé à l’arnaque pyramidale, en transférant des sommes importantes afin de les blanchir. Elle avait été arrêtée et extradée vers les États-Unis il y a un an. Lors de son procès, on a appris qu’elle avait notamment transféré 110 millions de dollars vers une entité située dans les îles Caïman.

Pour sa participation à OneCoin, Irina Dilkinska vient donc d’être condamné à 4 ans de prison. Elle devra aussi s’acquitter de 111,4 millions de dollars. Selon le procureur général, l’ex-cadre de OneCoin était au cœur des opérations :

« Plutôt que de respecter la loi et de remplir son rôle de responsable juridique et de la mise en conformité, [Irina Dilkinska] a facilité et commis du blanchiment d’argent, ce qui a soutenu l’exploitation de millions de victimes. »

OneCoin, une des plus grosses fraudes aux cryptomonnaies

L’arnaque OneCoin avait permis à ses opérateurs de repartir avec 4 milliards de dollars. Elle a été très médiatisée, notamment parce que la « Cryptoqueen » Raja Ignatova, qui avait cofondé l’entreprise, était en fuite. Des enquêteurs bulgares ont par ailleurs affirmé qu’elle aurait été assassinée dès 2018. Son frère et cofondateur Konstantin Ignatov avait quant à lui plaidé coupable en 2019.

Un autre cofondateur, Karl Sebastian Greenwood, a été condamné en septembre dernier : il a écopé de 20 années de prison, ainsi que d’une amende de 300 millions de dollars. On ne sait pas avec certitude si Raja Ignatova est vivante, et si elle est toujours en cavale, mais elle est sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. L’affaire continue en tout cas, dix ans après les faits.

Source : bureau du procureur des États-Unis, état de New York

