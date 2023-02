L’affaire OneCoin, et la fuite d’un des cerveaux de l'arnaque Ruja Ignatova, avait enflammé la communauté crypto en 2017. Mais il semblerait que la fugitive ait été rattrapée sans qu’on ne le sache. Des enquêteurs bulgares affirment en effet que la « CryptoQueen » a été assassinée en 2018.

Ruja Ignatova serait décédée depuis 2018

L’information a été révélée suite à la publication de documents liés à une autre affaire. Des journalistes bulgares de Bird ont en effet pu se pencher sur des informations collectées suite à une affaire de corruption et de meurtre annexe. Ils révèlent que la CryptoQueen Ruja Ignatova aurait été assassinée sur ordre d’un baron de la drogue, Christophoros Amanaditi, ou Taki. Les liens entre ces deux personnes étaient déjà établis, mais ces nouveaux documents viennent éclairer un des mystères les plus persistants du monde des cryptomonnaies.

Le meurtrier serait un des associés d’Ignatova, mais il n’a pas été nommé dans le rapport. L’assassinat aurait eu lieu sur le yacht de Christophoros Amanaditi, et les coupables se seraient débarrassés du corps dans la mer Ionienne. Celle que l’on surnommait « CryptoQueen » était présumée en fuite depuis 2017, et avait été ajoutée sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI l’été dernier :

Ruja Ignatova, a.k.a. ‘Cryptoqueen’, has been added to the FBI’s Ten Most Wanted Fugitives list for allegedly defrauding investors of more than $4 billion through the OneCoin cryptocurrency company pic.twitter.com/fUL5Dmic46 — US Attorney SDNY (@SDNYnews) June 30, 2022

Cela montre bien que l’affaire était loin d’être achevée, et que la traque de Ruja Ignatova restait une priorité pour les autorités concernées.

Le mythe de la CrytoQueen continue de susciter des réactions

Au total, les responsables de l’arnaque OneCoin, qui reposait sur un système pyramidal, seraient repartis avec 4 milliards de dollars. Mais à quel prix ? En plus du meurtre présumé de Ruja Ignatova, son frère et complice Konstantin Ignatov avait été rattrapé par la justice : il avait plaidé coupable en 2019.

Considérée comme la personne ayant dérobé la somme en cryptos la plus importante, la CryptoQueen avait par ailleurs fait l’objet de projets d’adaptations cinématographiques et télévisuels. Kate Winslet avait ainsi signé pour un film sur l’affaire OneCoin, baptisé « Fake! », qui n’a cependant jamais vu le jour. Une série télévisée était également en projet. Plus récemment, c’est la chaîne Channel 4 qui a confirmé plancher sur un documentaire sur le sujet.

Le Bureau du procureur a contacté les journalistes ayant fait émerger ces documents, et les a jugés comme non vérifiés par un expert. Ils ne déclencheront donc pas d’enquête pour meurtre… Pour l’instant. Il est probable que nous n’ayons pas fini d’entendre parler de l’affaire OneCoin, et de Ruja Ignatova.

Source : Bird – Illustration : OneCoin Official via Flickr (CC BY-SA 2.0)

