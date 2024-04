Airdrop de Wormhole (W) : attention aux arnaques !

Le gigantesque airdrop de Wormhole fait parler de lui depuis hier, et il attire sans surprise les arnaques. À quoi ressemblent-elles et comment s’en protéger ?

Des arnaques qui se basent sur l’airdrop de Wormhole

C’est malheureusement courant dans l’écosystème. Lorsqu’un airdrop survient, il est accompagné de tentatives de scams par des personnes mal intentionnées. L’airdrop de Wormhole, qui permettra de distribuer 850 millions de dollars au cours actuel, a donc été sans surprise une cible.

👉 Ne manquez pas notre guide – Airdrop de Wormhole : comment récupérer vos tokens W ?

Le fondateur de Wormhole, Robinson Burkey, a ainsi subi un hack sur son compte X. Ce dernier a publié des messages faisant la promotion d’un faux airdrop additionnel. Par ailleurs, d’autres comptes X, parfois avec des variations du nom « Wormhole », ont aussi été créés et visent les utilisateurs.

Un exemple typique d’une arnaque visant à tromper les utilisateurs

Nous invitons donc les utilisateurs à la plus grande prudence. Pour être certain d’être sur la bonne page d’airdrop, il est conseillé de passer par le site officiel de Wormhole. Par ailleurs, toute publication promettant un second airdrop, ou une extension des conditions d’éligibilité est à traiter avec méfiance.

Il faudra aussi se méfier des faux tokens qui semblent en apparence liés à Wormhole. Ceux-ci prétendent avoir été lancés par les équipes du projet, mais ce n’est bien sûr pas le cas. On a aussi vu l’émergence de memecoins : l’un d’entre eux, le « Warmhole », a pris plus de 80 000 % en l’espace de 6 heures. L’atmosphère n’est donc pas particulièrement raisonnée autour de l’airdrop de Wormhole.

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Le token W est désormais en circulation

L’airdrop de Wormhole visait à libérer son nouveau token de gouvernance, le « W ». Ce dernier était évalué à 1,50 dollar en prévision du lancement. Un jour plus tard, il s’échange aux alentours de 1,20 dollar. Il faudra bien sûr attendre plusieurs semaines avant de connaître le seuil où le cours du token se stabilisera.

👉 Pour aller plus loin – Qu’est-ce que Wormhole (W) ? Tout savoir sur ce protocole de communication entre blockchains

Wormhole répond à une demande croissante dans l’écosystème crypto : celle de l’interopérabilité. Depuis sa création, en septembre 2021, le protocole a ainsi permis de faire transiter près de 40 milliards de dollars d’actifs. Avec l’émergence des layer 2, et désormais des layer 3, il est possible que les services de ce type occupent une place prépondérante dans les années à venir.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Source : X

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.