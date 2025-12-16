Lundi, Circle a dévoilé un accord pour acquérir les équipes d'Interop Labs, qui ne sont ni plus ni moins les développeurs initiaux d'Axelar (AXL). Cette annonce a été mal perçue par la communauté et le token AXL s'est effondré.

L’AXL d’Axelar s’effondre après cette acquisition de Circle

Parmi les projets prometteurs d'avant le début du bull run, Axelar (AXL) semblait en bonne position avec son bridge performant opérant notamment entre les blockchains de l'écosystème Cosmos (ATOM) et Ethereum (ETH). Pourtant, après un plus haut historique (ATH) du token AXL à 2,64 dollars le 1er mars 2024, la désillusion est grande, puisque celui-ci s'affiche aujourd'hui en chute de 96 %.

D'ailleurs, l'AXL pointe actuellement à moins de 0,11 dollar, en chute de 17,6 % au cours des dernières 24 heures, venant ainsi accentuer une tendance déjà baissière depuis près de 2 ans :

Cours de l'AXL en données hebdomadaires

Pour ce qui est de la baisse des dernières 24 heures, celle-ci est loin d'être anodine, puisqu'elle trouve directement sa source dans l'acquisition par Circle d'Interop Labs, l'équipe de développeurs à l'origine du projet Axelar. Conformément aux termes de cet accord, l'Axelar Network Foundation et le token AXL conserveront leur indépendance, mais, exclus de cette transaction, ils se retrouvent ainsi livrés aux mains de la communauté et privés de leur équipe fondatrice.

Dès lors, l'équipe d'Interop Labs jouera un rôle dans les projets de Circle vis-à-vis de sa blockchain Arc :

Interop Labs contribue activement au développement d'Axelar, l'un des frameworks les plus avancés pour la messagerie interchaîne sécurisée et les transferts de tokens. L'entreprise collabore avec une communauté grandissante de contributeurs open source au développement d'Axelar. En intégrant les compétences et la technologie d'Interop Labs directement à Circle, nous souhaitons accélérer les initiatives clés d'Arc, une blockchain L1 ouverte conçue pour devenir le système d'exploitation économique d'Internet, et de Circle CCTP [Cross-Chain Transfert Protocol, ndlr].

Ainsi, la nouvelle a été mal accueillie par la communauté, et certains vont même jusqu'à qualifier l'opération de rug pull. Sur X, le cofondateur de The Block Mike Dudas avance même qu'un cadre de Circle aurait déclaré à un cofondateur d'Interop Labs « je me fous de vos investisseurs », bien que cette supposée déclaration soit à aborder avec prudence :

Tweet de Mike Dudas

Quoi qu'il en soit, cela soulève certaines questions en matière de décentralisation. Malgré une décentralisation de façade pour bon nombre de protocoles, cette annonce montre la dépendance desdits projets à une entité centralisée.

Plus encore, alors que très peu d'altcoins se sont démarqués au cours du bull run, il pourrait y avoir fort à parier que des rachats du même acabit se produiront à nouveau, initiés par des acteurs étant déjà parvenus à tirer leur épingle du jeu, mais jetant un vent de centralisation sur l'écosystème.

Sources : TradingView, Communiqué de presse, X

