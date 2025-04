Quand une plateforme crypto inspire un épisode de Black Mirror

Entre satire dystopique et réalité troublante, un épisode de Black Mirror semble viser en plein cœur la culture crypto et notamment les dérives de Pump.fun. Nous avons visionné cet épisode et voici nos observations.

Une image controversée qui colle à la peau de la crypto

Tandis que l'écosystème crypto se démocratise peu à peu, notamment sous l'impulsion du nouveau gouvernement américain sous l'égide de Donald Trump, certains sujets attenants à ce secteur deviennent « mainstream ».

On a par exemple vu plusieurs personnalités politiques, de tous bords, s'intéresser de près à ce que le minage de Bitcoin pouvait apporter à la France, tant d'un point de vue écologique qu'économique. Néanmoins, le secteur crypto n'est pas toujours connu pour ses bons côtés, mais également pour ses dérives.

Des arnaques à la pelle, des milliards de dollars évaporés comme encore récemment avec l'affaire de Mantra... l'écosystème crypto ne peut pas se targuer de conserver une image immaculée.

Bien que cela ne soit pas explicite, les natifs du secteur crypto ont reconnu un certain clin d'œil de la part des scénaristes de la série à succès Black Mirror, produite et diffusée par la plateforme Netflix.

Le clin d'oeil de Netflix aux aficionados de la plateforme Pump.fun

Si vous avez déjà eu l'occasion de regarder un épisode de la série Black Mirror, vous connaissez le schéma dans ses grandes lignes. Cette série a tendance à mélanger des éléments futuristes à un contexte qui nous est plus ou moins familier. La plupart des épisodes de cette série ont pour but de faire réfléchir leur audience, quitte parfois à grossir le trait pour s'approcher, avec un certain brio, d'une caricature.

C'est également le cas de l'épisode « Des gens ordinaires » qui nous intéresse ici. Le synopsis de l'épisode est le suivant : un couple avec des revenus modestes est confronté aux problèmes de santé de la femme, et ces derniers ont un coût financier important.

Tandis que le mari essaie tant bien que mal d'honorer les factures de plus en plus élevées en faisant des heures supplémentaires, il se rend compte que son travail ne suffit plus. Il se tourne donc vers une alternative peu reluisante : dumb and dummies, ou comme traduit littéralement dans l'épisode, « débile et débilos ».

Cette plateforme permet à des streamers de se mettre en scène tandis que les spectateurs paient avec de l'argent numérique pour inciter ces premiers à aller toujours plus loin dans leurs actes. Au programme : sévices corporels entre autres réjouissances.

Vous commencez à voir le clin d'œil ? En effet, cette situation n'est pas sans rappeler les heures sombres de Pump.fun. Alors que cette plateforme était initialement un launchpad de memecoins sur la blockchain Solana, de nombreuses dérives ont fait surface lorsque les streamings y ont été déployés. Pour ne citer qu'un seul exemple choquant, un homme s'est immolé dans le but de faire décoller la valorisation de son token.

Résultat ? L'homme s'en est sorti avec des brûlures au 3e degré, sans faire de bénéfices. Pump.fun a rapidement supprimé l'option du streaming sur sa plateforme afin d'éviter ce genre de dérives. Néanmoins, la plateforme a discrètement relancé cette option récemment, en assurant une meilleure modération pour limiter ces excès.

Des scénarios assez dystopiques pour trouver leur place dans Black Mirror, série pensée pour mettre en exergue les travers humains.

