Voici les 4 grandes tendances pour 2026 selon Coinbase

Les analystes de Coinbase Ventures partagent les tendances à suivre en 2026

Chaque fin d'année, tel ou tel acteur de l'écosystème fait ses prévisions sur ce qu'il juge être les grandes tendances pour l'année suivante. Cette semaine, ce sont les experts de Coinbase Ventures, qui se sont prêtés au jeu en dévoilant 4 grandes tendances pour 2026.

La première d'entre elles serait donc le trading de perpétuels sur les actifs du monde réel (RWA). Avec Hyperliquid (HYPE) en tête, nous avons vu les perpétuels cryptos prendre un essor considérable en 2025 et une amélioration des infrastructures. Ainsi, cette tendance pourrait prendre de l'ampleur, à mesure que la crypto s'intègre de plus en plus dans le paysage financier traditionnel :

À mesure que la crypto s'intègre davantage aux marchés macroéconomiques, une base de traders plus avertie cherche à exprimer un éventail de points de vue plus large que la simple position longue sur les actifs numériques. Cela crée une demande d'exposition aux actifs macroéconomiques sur la blockchain, permettant aux traders de se couvrir ou de se positionner via des instruments liés au pétrole, aux seuils d'inflation, aux spreads de crédit et à la volatilité.

👨‍🏫 Que sont les RWA (Real-World Assets) dans l'industrie blockchain ?

En parallèle, les analystes voient également un développement plus large des bourses spécialisées, comme des exchanges axés sur les marchés prédictifs et une émergence des « Proprietary Auto-market makers » (Prop-AMM). Ces dernier, également appelé dark pools, permettent de créer des pools de liquidités séparées des autres marchés publics, que ce soit par souci de confidentialité, de sécurité et/ou pour des besoins de montants importants.

Pour la troisième tendance, les analystes de Coinbase Ventures s'attendent à l'arrivée d'une « finance décentralisée de nouvelle génération ». Toujours en rapport avec les marchés perpétuels, ils voient notamment les rendements sur les garanties se développer :

Les principales plateformes d'échange de contrats perpétuels, telles qu'Hyperliquid et Lighter, sont pionnières en matière d'intégration avec des protocoles de prêt, permettant aux utilisateurs de générer des rendements sur leurs garanties tout en conservant des positions à effet de levier.

Du côté des prêts décentralisés, c'est un modèle de prêts non garantis qui pourrait se développer, avec « des modèles révolutionnaires combinant la réputation on-chain et les données off-chain ».

Enfin, la dernière tendance mise en avant est celle de l'intelligence artificielle, notamment avec des cas d'usage pour l'intégration de la cryptographie et des DePIN dans la robotique, des développements des « Proof-of-Humanity » face à l'expansion de l'IA, ou bien l'utilisation de l'IA dans le développement d'applications on-chain.

👉 Dans l'actualité également — Ce rachat par Coinbase a-t-il donné lieu à un délit d'initié ?

En l'occurrence, les sujets abordés restent très spécialisés et peuvent être influencés par les tendances actuelles. À plusieurs reprises, le marché nous a prouvé qu'une tendance annoncée pouvait ne jamais décoller, tandis qu'il faut garder à l'esprit que ce n'est pas parce qu'un secteur se développe, que toutes les cryptomonnaies associées sont nécessairement légitimes.

Sur le secteur des RWA, le scandale autour de Mantra (OM) au printemps dernier a d'ailleurs pu le démontrer.

Source : Coinbase

