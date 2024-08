Qu'est-ce qu'un dark pool en cryptomonnaie ?

Les dark pools sont des plateformes de trading discrètes et anonymes offrant aux investisseurs la possibilité d'exécuter des transactions de cryptos de grande envergure sans perturber le marché public. D’où viennent les dark pools ? Comment fonctionnent-ils ? Quels sont les dark pools les plus utilisés du Web3 ?

C’est quoi un dark pool ?

Un dark pool est une plateforme de trading privée qui permet à des investisseurs d'exécuter des transactions importantes de manière anonyme, en dehors des marchés publics.

Contrairement aux plateformes traditionnelles comme Binance où les carnets d'ordres sont visibles et accessibles à tous, les dark pools fonctionnent de manière discrète, sans afficher les ordres avant leur exécution.

Cette opacité permet aux traders institutionnels d'acheter ou de vendre de grandes quantités de cryptomonnaies sans provoquer de mouvements de prix significatifs sur les marchés publics.

L’origine des dark pools

Les dark pools trouvent leurs origines dans les années 1980, au sein des marchés boursiers traditionnels. À cette époque, les investisseurs institutionnels cherchaient des moyens d'exécuter de grands ordres sans perturber le marché.

Adaptés au marché des cryptomonnaies, les dark pools fonctionnent selon le même principe, en permettant des transactions anonymes et de grande envergure.

Cependant, l'infrastructure technologique des dark pools en cryptomonnaies diffère, car elle repose souvent sur des protocoles décentralisés et des technologies de cryptographie avancées, telles que les preuves à divulgation nulle de connaissance (zero-knowledge proofs).

L'adaptation des dark pools au monde des cryptomonnaies a permis d'attirer l'intérêt des traders et des institutions qui recherchent à la fois liquidité et confidentialité.

Lorsque des transactions importantes de cryptos sont passées via un dark pool, elles sont souvent fragmentées en plus petits ordres afin de réduire l'impact potentiel sur le marché.

Cette fragmentation permet d'éviter que de gros volumes d'achat ou de vente ne déclenchent des mouvements de prix significatifs, ce qui pourrait alarmer les autres investisseurs ou provoquer une volatilité excessive.

En agissant de manière discrète, les dark pools permettent aux traders institutionnels de réaliser leurs opérations de grande envergure sans perturber le marché, assurant ainsi une certaine stabilité dans le processus de trading.

Les technologies utilisées

Pour garantir la confidentialité et la sécurité des transactions, les dark pools en crypto utilisent des technologies avancées telles que le calcul multipartite sécurisé (MPC) et les preuves à divulgation nulle de connaissance (ZKP).

Le MPC permet à plusieurs parties de calculer une fonction sans révéler leurs données respectives, assurant ainsi que les détails des transactions restent confidentiels même entre les participants.

De leur côté, les ZKP permettent de prouver qu'une transaction est valide sans divulguer d'informations sensibles, comme l'identité des parties ou le montant exact de la transaction.

Les types de dark pools en crypto

Les dark pools centralisés

Les dark pools centralisés fonctionnent sur des plateformes de trading où une entité unique contrôle et gère l'infrastructure.

Des exemples notables de dark pools centralisés en cryptomonnaies incluent sFOX.

Sur cette plateforme, les utilisateurs ont la possibilité de diriger leurs ordres vers un carnet d'ordres public ou vers un dark pool privé.

L'avantage des dark pools centralisés réside dans la liquidité souvent plus importante et la rapidité d'exécution des ordres grâce à une infrastructure bien établie.

Cependant, ces dark pools restent sous le contrôle d'une plateforme centralisée qui peut imposer des règles et des restrictions, telles que des vérifications d'identité (KYC) ou des limites d'accès pour certains types d'utilisateurs.

Les dark pools décentralisés

Les dark pools décentralisés, en revanche, fonctionnent sans autorité centrale, en s'appuyant sur des protocoles décentralisés et l’utilisation de smart contracts.

Un exemple de dark pool décentralisé est Ren, qui utilise des mécanismes avancés comme les swaps atomiques et les preuves à divulgation nulle de connaissance (ZKP) pour permettre des transactions anonymes entre différentes blockchains.

Ces dark pools sont conçus pour offrir une plus grande confidentialité et éliminer les risques liés à la centralisation, tels que la manipulation par une autorité unique.

De plus, les dark pools décentralisés offrent une transparence accrue en ce qui concerne les règles du protocole, tout en garantissant l'anonymat des utilisateurs et la sécurité des transactions.

L'absence d'une entité centrale permet également une résilience face à la censure et offre aux utilisateurs un contrôle total sur leurs cryptos et leurs transactions, rendant ces plateformes particulièrement attractives pour les traders cherchant à maximiser la confidentialité et la sécurité dans leurs opérations.

Qu'apportent les dark pools à l'industrie du Web3 ?

Un impact réduit sur le marché

Les dark pools jouent un rôle important dans l'atténuation des fluctuations de prix des cryptos causées par les transactions massives sur les marchés publics.

Lorsqu'un trader institutionnel exécute un ordre important sur une plateforme publique, cela peut entraîner des mouvements de prix significatifs, provoquant potentiellement une panique ou une spéculation excessive parmi les autres investisseurs.

En utilisant un dark pool, ces transactions sont effectuées de manière discrète, ce qui permet de maintenir la stabilité des prix sur le marché public.

Des prix plus favorables

Les dark pools offrent également des avantages significatifs en termes de prix pour les traders.

En facilitant la correspondance efficace des ordres entre acheteurs et vendeurs, les dark pools peuvent améliorer les conditions de prix pour les 2 parties.

Contrairement aux plateformes publiques où les ordres importants peuvent provoquer un slippage des prix, les transactions de cryptomonnaies dans les dark pools sont souvent exécutées à des prix plus favorables, car elles ne sont pas soumises aux mêmes pressions de marché.

Un certain degré d’anonymat et de sécurité

L'un des principaux attraits des dark pools est l'anonymat qu'ils offrent aux traders institutionnels, surtout pour la variante décentralisée.

Les dark pools permettent aux participants de protéger leurs stratégies de trading en exécutant des transactions de manière anonyme.

De plus, l'utilisation de technologies avancées, comme les preuves à divulgation nulle de connaissance (ZKP), renforce la sécurité des transactions, garantissant que les informations sensibles ne sont jamais exposées.

Les controverses auteur des dark pools en crypto

Un manque de transparence

Malgré leurs avantages, les dark pools en crypto font l'objet de critiques en raison de leur manque de transparence, ce qui est l’un des fondements de l’industrie blockchain.

L'opacité de ces plateformes soulève des préoccupations, notamment sur la question de savoir si les transactions de cryptos sont effectuées de manière équitable et si les prix reflètent fidèlement les conditions du marché.

Pour les traders particuliers, ce manque de transparence peut engendrer des doutes sur l'intégrité du processus de trading, les laissant potentiellement exposés à des désavantages dont ils n'ont pas conscience.

Des risques de manipulation

L'opacité des dark pools ouvre également la porte à des risques de manipulation du marché.

Étant donné que les transactions sont exécutées en dehors de la vue du public, sur un marché parallèle, il est possible que certains acteurs exploitent cette discrétion pour manipuler les prix ou pour tirer profit de la méconnaissance des autres participants.

Ce type de manipulation peut compromettre l'équité du marché, en particulier dans un environnement décentralisé comme le Web3, où la confiance dans les plateformes de trading est essentielle.

Un inégalité de l'information

Les dark pools créent une inégalité d'accès à l'information entre les traders institutionnels et les traders particuliers.

Les grandes institutions ont souvent accès à des données et à des ressources qui leur permettent de mieux comprendre les dynamiques du marché, tandis que les traders individuels peuvent se retrouver désavantagés.

Cette asymétrie de l'information peut exacerber les risques pour les participants moins informés, les exposant à des conditions de trading moins favorables et à des décisions moins éclairées.

