Ce rachat par Coinbase a-t-il donné lieu à un délit d'initié ?

En fin de semaine dernière, Coinbase a annoncé le rachat du DEX Vector. Cet accord aurait-il donné lieu à un délit d'initié sur le TNSR de Tensor de la part de certaines personnes dans la confidence ? C'est ce que suggère cet investisseur.

A-t-on affaire à un délit d'initié sur le TNSR en marge du rachat de Vector par Coinbase ?

Vendredi, Coinbase a fait part d'un accord avec l'équipe de Vector, un exchange décentralisé basé sur Solana (SOL). Avec une transaction prévue pour être finalisée d'ici la fin de l'année, la célèbre plateforme crypto doit ainsi intégrer l'équipe du DEX pour acquérir sa technologie.

Jusque-là, Vector était géré par la Tensor Foundation, qui gère également la marketplace de tokens non fongibles (NFT) Tensor, et cette branche-là restera d'ailleurs indépendante de Coinbase. Néanmoins, l'investisseur Kirby Ong a partagé ses observations sur son canal Telegram, dans lequel il suspecte un délit d'initié lié à l'opération.

Et pour cause, il fait remarquer que le prix du token TNSR a commencé à s'envoler à peine 48 heures avant l'annonce officielle et estime ainsi que « Coinbase devrait mener une enquête interne approfondie ».

Avant cette hausse d'activité soudaine, force est de reconnaitre que l'actif en question ne faisait pas grand-chose et que le graphique en données horaires montre un mouvement soudain en amont de l'annonce :

Cours du TNSR en données quotidiennes

Bien entendu, cette hausse pourrait avoir été motivée par d'autres, facteurs, mais il ne semble pas y avoir eu d'annonce particulière pouvant expliquer ce mouvement, si ce n'est l'officialisation de la cotation du TNSR sur l'application de trading Wasabi Protocol le 19 novembre.

Cette raison semble légère, mais il convient toutefois de souligner la très faible capitalisation du token, à savoir de moins de 50 millions de dollars lors de l'écriture de ces lignes et à peine plus de 13 millions de dollars avant la hausse.

Si enquête pour délit d'initié il doit y avoir, Coinbase n'a pas encore communiqué sur le sujet. Il y a maintenant 3 ans, rappelons que Coinbase avait licencié l'un de ses employés après avoir découvert un délit d'initié, et que la justice américaine s'était saisie du dossier.

