Analyse on-chain du Bitcoin (BTC) – Résistance au niveau des 24 000 dollars ?

Suite à une prise de profit, le cours du Bitcoin (BTC) établit un nouveau mouvement de latéralisation dans un range situé entre 21 200 dollars et 24 100 dollars. Quels sont les niveaux de prix auxquels le cours du BTC a récemment réagi, et quels sont les potentielles zones de supports/résistances à surveiller ?

Le Bitcoin retrace sous les 22 000 dollars

Suite à l'envolée des prix du mois de janvier 2023, le cours du Bitcoin (BTC) s'est apprécié jusqu'à aller tester les 24 000 dollars, avant d'entamer un range étroit dans la zone des 23 000 dollars.

La semaine passée, le prix du BTC est venu casser par le bas ce range pour se stabiliser sous les 22 000 dollars, entamant une nouvelle latéralisation.

Figure 1 : Cours journalier du BTC

Alors que la tendance haussière initiée en début d'année ralentit, nous observerons aujourd'hui les niveaux de prix auxquels le cours du BTC a récemment réagi, les potentielles zones de supports/résistances à surveiller.

Pour se faire, nous mettrons à profit une métrique mentionnée à plusieurs reprises au cours de nos précédentes analyses : la distribution des prix réalisés des UTXO, ou URPD.

Les niveaux de support/résistance potentiels

En usant de l'URPD, nous pouvons visualiser la répartition des prix d'acquisitions des BTC en circulation et identifier des amas de volumes pouvant freiner ou accentuer un mouvement de prix.

Le graphique suivant représente la distribution des prix réalisés en date du 1er janvier 2023. Ici, nous pouvons nettement observer trois zones d'intérêt majeures :

Les BTC datant des anciens cycles (en vert) , détenus en profit depuis plusieurs années, ayant un coût de base inférieur à 11 000 dollars.

Les BTC acquis dans la zone de range actuelle (en orange) , entre 15 700 dollars et 24 100 dollars, avec une impressionnante concentration de prix réalisé au niveau des 16 400 dollars.

Les BTC détenus à perte depuis l'ATH de novembre 2022 (en rouge), dont la majorité a été vendue au cours des turpitudes du marché baissier.

Figure 2 : URPD (1er janvier 2023)

Nous pouvons noter que le coût de base de nombreuses entités se situait à ce moment dans le bas de la zone orange, constituant un support robuste en cas de baisse.

Un mois plus tard (le 1er février 2023), suite à une hausse de prix portant le cours du BTC proche des 24 000 dollars, la composition de l'URPD a évolué pour atteindre la répartition ci-bas.

On peut voir que la hausse du prix a provoqué une migration des prix réalisés vers des niveaux plus élevés, compris dans la borne supérieure du range (en orange foncé), comprise entre 21 200 dollars et 24 100 dollars.

Figure 3 : URPD (1er février 2023)

En effet, plus de 800 000 BTC ont changé de mains dans cette fourchette de prix en un mois, signalant une prise de profit notable des BTC accumulés plus bas, au niveau des 16 400 dollars.

De plus, nous pouvons noter que le prix du BTC s'est heurté à une zone de faible volume, située entre 24 100 dollars et 26 700 dollars, qui semble faire office de résistance à la hausse depuis.

Suite au franchissement des coûts de base de plusieurs groupes de détenteurs, cet obstacle représente un important pivot psychologique qui marque la frontière entre latéralisation et reprise de tendance haussière.

Enfin, suite au récent retour du prix sous les 22 000 dollars, la distribution actuelle des prix réalisés dénote une augmentation nette du volume de BTC compris entre 15 700 dollars et 24 100 dollars, qui concentre plus de 29 % de l'offre en circulation.

Figure 4 : URPD (14 février 2023)

La borne supérieure s'est vue ajouté un total de 325 700 BTC depuis le 1er février, signifiant que la prise de profit a ralentit avec la baisse du cours.

Regroupant désormais un peu moins de deux millions de BTC dans une fourchette de prix d'à peine 3 000 dollars, entre 21 200 dollars et 24 100 dollars, le franchissement de cette zone de résistance et son test en tant que support sont les conditions qui favoriseraient une continuation de tendance haussière saine.

Notons que les faibles volumes présents entre entre 24 100 dollars et 26 700 dollars ont le potentiel de créer un appel d'air qui pourrait propulser le BTC au dessus des 27 000 dollars en cas de cassure haussière.

À l'opposé de cette zone de résistance se trouve une zone de support largement reconnue, qui fait office de plancher de marché baissier depuis le mois de novembre 2022.

Figure 5 : URPD par bande d'âges (14 février 2023)

Située entre 15 700 dollars et 16 400 dollars, et concentrant près de 1,8 millions de BTC, ce véritable mur regroupe à la fois des BTC accumulés durant la capitulation de novembre (1 mois - 3 mois) et des BTC datant des cycles précédents (4 ans et plus).

Couvant un profit latent non négligeable, ces BTC n'ont pourtant pas été dépensés durant la hausse de janvier 2023, ce qui laisse penser que leurs détenteurs attendent de meilleurs prix pour vendre ou ne comptent simplement pas vendre (comportement de HODling).

Si le cours du BTC venait à franchir ce support par le bas, les faibles volumes compris entre 15 700 dollars et 11 000 dollars pourraient ici aussi créer un appel d'air et accélérer la chute du marché.

Synthèse de cette analyse on-chain du BTC

Finalement, les données de cette semaine indiquent que le range actuel concentre une portion dominante de l'offre en circulation (environ 5,6 millions de BTC, soit 29 % de l'offre) dont la majorité est détenue à profit pour le moment.

Il semble que le cours du BTC établisse un nouveau mouvement de latéralisation vers la borne haute du range, située entre 21 200 dollars et 24 100 dollars.

L'étude approfondie de l'URPD et sa variante par bande d'âges nous permet de confirmer que le prix du BTC est compressé entre :

Une résistance au niveau des 24 100 dollars , qui a occasionné une prise de profit quand le prix s'en est approché ;

Un support au niveau des 15 700 dollars, concentrant un important volume où cohabitent des BTC issus des anciens cycles et des BTC accumulés lors de la capitulation de novembre 2022.

Que ce soit par une cassure par le haut ou par le bas, la sortie de ce range a de fortes chances d'engendrer un important mouvement de prix, alimenté par de faibles volumes des prix réalisés aux deux extrémités de cette fourchette de prix.

En cas de franchissement haussier, le prix se hisserait rapidement au dessus des 27 000 dollars, alors qu'en cas de cassure baissière, le marché pourrait aller chercher la zone des 11 000 dollars.

Investir dans les crypto-monnaies est risqué

Sources – Figures 1 à 4 : Glassnode ; Figures 5 : ChainExposed

