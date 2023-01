Analyse on-chain du Bitcoin (BTC) – Transition vers un biais haussier ?

Le retour à la rentabilité d'une partie des détenteurs favorise le développement d'une structure de marché haussier. Dans les semaines à venir, le comportement des détenteurs à long terme devrait tendre vers la prise de profit.

Bitcoin consolide vers les 22 000 dollars

Après un mois de janvier particulièrement haussier, le cours du Bitcoin (BTC) consolide autour des 22 000 dollars, formant le premier range de l'année 2023.

Maintenant que la majorité des investisseurs sur le BTC sont en profit latent, des changements notables de comportement des détenteurs à court et long terme devraient se manifester progressivement et orienter la structure du marché vers un biais haussier.

Figure 1 : Cours journalier du BTC

Aujourd'hui nous observerons la condition actuelle des détenteurs à long terme (LTH) ainsi que leur potentiel comportement futur afin de déterminer les caractéristiques d'un biais haussier à long terme pour le BTC.

Le comportement cyclique des LTH

Les cycles du marché du BTC sont rythmés par plusieurs paramètres, dont un des principaux est celui de la rentabilité des détenteurs de BTC.

Incitant les participants épargner et entrer en dormance ou à dépenser et réaliser des transactions, le rendement marginal du capital est un motif d'activité économique majeur.

Ce retour à l'état de profit est notamment observable par l'interaction entre le cours spot du BTC et les différents coûts de base on-chain, reflets du comportement d'achat/vente des participants.

Alors que nous notions au cours des semaines passées que le prix réalisé des détenteurs à long terme (LTH), situé autour de 22 300 dollars, était l'ultime niveau de résistance on-chain à franchir, il est désormais dépassé par le prix spot.

Figure 2 : Prix réalisé (moyen, STH, LTH)

Cela indique que la majorité des détenteurs de BTC ont sorti la tête de l'eau et peuvent désormais dépenser leurs avoirs en réalisant un bénéfice, ce qui forme les bases d'un mouvement haussier à long terme.

Historiquement, le franchissement haussier du prix réalisé des LTH (en bleu) précède les marchés haussiers avec une précision indiscutable. Cette dynamique de retour à la rentabilité à long terme est aussi mesurable via la métrique LTH-MVRV, qui mesure l'écart entre le cours spot du BTC et le prix réalisé des LTH.

Lorsque le LTH-MVRV est supérieur à 1 , le détenteur à long terme moyen est en profit latente ;

Lorsque le LTH-MVRV est inférieur à 1 (zone verte), le détenteur à long terme moyen est en perte latente ;

Si le LTH-MVRV est égal ou proche de 1, la rentabilité du détenteur à long terme moyen s'approche de l'équilibre.

Figure 3 : Ratio LTH-MVRV

Confirmant les observations précédentes, le récent bond du LTH-MVRV au dessus de 1 indique un quatrième retour historique de la rentabilité à long terme qui marque traditionnellement la transition entre la fin des bear market et le début des marchés haussiers.

Maintenant que la rentabilité latente des LTH est de nouveau positive, nous devrions noter un changement de comportement crucial de la part de cette cohorte au cours des semaines à venir. En effet, le comportement cyclique des LTH peut être défini par trois phases :

Le HODLing (en rouge clair) : La rentabilité des LTH chute alors qu'un cycle de hausse s'achève. La cohorte bloque ses positions et accumule de manière agressive à mesure que le prix chute ;

La prise de perte (en rouge foncé) : La douleur du marché baissier atteint son paroxysme, forçant les détenteurs les moins résilients à vendre à perte ;

La prise de profit (en bleu) : La rentabilité des LTH grimpe alors qu'un nouveau cycle de hausse commence. La cohorte débloque ses positions et distribue de manière massive.

Figure 4 : Offre détenue par les LTH (bleu) et ratio de rentabilité des dépenses des LTH (orange)

Ainsi, une chute de l'offre des LTH (distribution), couplée à une hausse de leur ratio de rentabilité au dessus de 1 (prise de profit) indiquerait que la phase 3 est enclenchée. Ce comportement de prise de profit dans la force d'une hausse est aussi mesurable par l'ancienneté de l'offre en dormance. En effet, l'offre de BTC âgée d'au moins un an est un excellent indicateur des cycles comportementaux du marché.

Figure 5 : Pourcentage d'offre âgée d'au moins un an

Nous pouvons supposer que de nombreux anciens BTC HODLés s'apprêtent à être distribués en réalisant des profits au cours d'un marché haussier lorsque cette métrique forme un sommet (en vert).

Inversement, un creux s'inversant à la hausse (en rouge) indique le retour d'un comportent de HODLing (épargne) au moment où un marché haussier touche à sa fin.

Actuellement, la formation d'un sommet cyclique de l'offre de BTC âgée d'au moins un an indique que les détenteurs à long terme ont ralenti leur accumulation et attendent une hausse du cours du BTC pour entamer la phase de prise de profit décrite plus haut.

Synthèse de cette analyse on-chain du BTC

Finalement, les données de cette semaine indiquent que le retour à la rentabilité de la totalité des cohortes de détenteurs favorise le développement d'une structure de marché haussier.

Le fait que la cohorte des LTH ait sorti la tête de l'eau suggère que le comportement des détenteurs à long terme devrait tendre dans les semaines à venir vers une distribution à profit de leurs avoirs.

Cette dynamique ancrerait le marché dans un contexte de début de bullrun où une nouvelle demande permettrait d'absorber la pression de vente issue de la prise de profit des LTH.

Sources – Figures 1 à 5 : Glassnode

