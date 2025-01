Le géant du minage MARA prête désormais ses Bitcoins (BTC) pour générer de nouveaux rendements

MARA, anciennement connue sous le nom de Marathon Digital, a détaillé les résultats de son activité de minage de Bitcoin ce week-end. Dans son rapport, il est possible de voir que la société à prêter une partie de ses Bitcoins (BTC) à des tiers dans le but de générer un rendement modeste sur le court terme.

Ainsi, au 31 décembre 2024, 7 377 Bitcoins, soit 16,4 % de la réserve stratégique de MARA, ont été utilisés par l'entreprise de minage pour déployer des prêts à court terme visant à dégager un rendement pour ses actionnaires.

En 2024, MARA a acheté pour 22 065 BTC à un prix moyen de 87 205 dollars. Elle a pu compter sur l'émission de 2 offres d'obligations convertibles de 1er rang en novembre et décembre 2024 pour lever 1,9 milliard de dollars et acquérir 15 574 BTC. En parallèle, l'entreprise a réussi à miner pour 9 457 BTC, portant ses réserves totales à 44 893 BTC. Au cours actuel du Bitcoin, cela représenterait un peu plus de 4,4 milliards de dollars.

Le vice-président des relations avec les investisseurs de MARA, Robert Samuels, a confirmé sur le réseau social X que le programme de prêt de Bitcoins de MARA « se concentre sur des accords à court terme avec des tiers bien établis, génère un rendement modeste à un chiffre et a été actif tout au long de 2024 ». Le but pour l'entreprise : dégager un rendement suffisant pour compenser ses dépenses d'exploitation.

There has been significant interest in @MARAHoldings BTC lending program, so here's a bit more detail:

- It focuses on short-term arrangements with well-established third parties.

- Generates a modest single-digit yield.

- It has been active throughout 2024.

- The long-term…

— Robert Samuels (@RobSamuelsIR) January 3, 2025