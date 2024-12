Le Bitcoin peut-il devenir un modèle de résilience numérique et environnementale pour les entreprises ?

Lors d’un tour de France, l’entrepreneur et Bitcoinner de longue date Nicolas Cantu a présenté des solutions basées sur Bitcoin lors de conférences auprès d’entreprises à la recherche d’une résilience significative sur le numérique et la transition énergétique. Ensemble, revenons sur 2 cas d’usage permettant d’apprécier pour quelles raisons Bitcoin est présenté comme un moyen et un modèle de résilience.

Bitcoin au service de la résilience des entreprises

Au début du mois de décembre, nous avons eu l’occasion d’assister à l’une des conférences présentées par Nicolas Cantu à Toulouse. Le fondateur de 4NK, connu pour être un Bitcoiner français de longue date, a fait le tour des solutions de résilience liées au Bitcoin qu’il met en place avec son entreprise.

Ces différents cas d’usage de Bitcoin peuvent apporter une plus-value significative sur le numérique et la transition énergétique aux entreprises qui décident de se les approprier. Le but : les aider à se préparer au mieux face aux éventuelles crises, à assurer une continuité dans les moments compliqués, et à se reconstruire en toute sérénité après la tempête.

👉 Notre guide pour acheter facilement et rapidement du Bitcoin (BTC)

Par ailleurs, l’actuel phénomène d’hypercentralisation des pouvoirs, de la planification écologique et des ressources oblige les entreprises à devenir de plus en plus résilientes. En effet, la rigidité des institutions, la surrégulation et la dépendance aux décisions centralisées freinent l’innovation, entraînent des défaillances et rendent les systèmes vulnérables.

C’est pourquoi, pour venir à la rescousse des entreprises en quête de résilience, 4NK leur propose de penser au Bitcoin. « Qu’on le veuille où non, Bitcoin est un réseau sans organe central, une sorte de terrain neutre et stable qui se développe plus vite que tout, et qui est utilisé par 400 millions de personnes à travers le monde, » nous explique Nicolas Cantu.

Bitcoin se présente comme l’un des réseaux les plus sécurisés au monde, au fonctionnement distribué et à l’infrastructure décentralisée. « Pour se protéger des risques cyber de plus en plus présents, d'éventuelles attaques étatiques, Bitcoin peut jouer un rôle structurant. C’est pourquoi nous mettons les moyens et les modèles de résilience numérique, monétaire et énergétique de Bitcoin au service des entreprises, » insiste le fondateur de 4NK.

Ouvrir un compte sur Binance, la plateforme crypto n°1 au monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Une solution Web5 proposée aux entreprises pour atteindre leur résilience numérique

L’un des volets de 4NK s’oriente vers la fourniture de briques technologiques basées sur Bitcoin et la sécurité que peut offrir le réseau.

Ces dernières années, Nicolas Cantu, et plus largement 4NK, s’est approprié le concept de solution « Web5 ». Il le définit de la manière suivante : « Contrairement au Web3, qui décentralise entièrement les processus via des blockchains payantes, le Web5 vise à rendre les processus et données vérifiables sans frais ni tokens spécifiques pour les utilisateurs ».

L’approche Web5 basée sur Bitcoin proposé par 4NK et Nicolas Cantu

Un des exemples mis en avant par Nicolas Cantu concerne la solution imaginée par 4NK pour les marchés secondaires d’obligations immobilières. Il s’agit ici d’une alternative au stockage dans le cloud pour les notaires, avec une distribution de données sécurisée, confidentielle et authentifiée, tout en assurant un horodatage et une validation sans les contraintes des blockchains traditionnelles et des smart contracts.

De cette manière, Bitcoin permet de limiter la dépendance et l'ingérence d'organisations extérieures au niveau opérationnel, pratique, économique et dans le choix de solutions intégrées telles que les moyens de paiements. C’est pourquoi 4NK a intégré Bitcoin en tant que réseau de preuve distribué dans sa solution :

Nous proposons un système Web 5.0 semblable à Nostr, fluide, avec des échanges décentralisés, où les utilisateurs sont maîtres de leurs données, du moyen de paiement qu'ils souhaitent utiliser avec la même expérience que le Web actuel, sans la complexité des wallets et des tokens, ni les limites des blockchains.

💻 En savoir plus sur Nostr, le protocole dédié aux réseaux sociaux décentralisés

Au travers de sa solution Web 5.0, 4NK propose un réseau distribué aux fonctionnalités variées pouvant être adaptées aux besoins des entreprises l’utilisant : relais de messages, partage de services, ancrage de preuves ou encore stockage de données. « Bitcoin, en tant que réseau de preuves distribuées, est présent dans notre solution afin de vérifier que ce qui devait s'opérer, s'est réalisé dans les règles et en toute sécurité, » précise Nicolas Cantu.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Accompagner les collectivités et les agriculteurs dans leur transition écologique grâce à Bitcoin

Qu’est-ce que la méthanisation ? Vers l’utilisation du biogaz pour le minage de cryptomonnaies

Dans un autre registre, Bitcoin peut être un moyen pour les entreprises et les institutionnels, plus particulièrement les acteurs agricoles et les collectivités, de financer leur transition écologique. Afin de limiter l’émission de méthane au sein de l’atmosphère, des agriculteurs et des sociétés agricoles usent du procédé de méthanisation.

Concrètement, les déchets produisant une forte quantité de méthane sont chauffés, brassés, et privés d’oxygène afin d’optimiser leur dégradation. Si le résidu, appelé digestat, peut être utilisé comme engrais naturel par la suite, le processus libère également du biogaz qui peut être utilisé pour produire de l’énergie. Celle-ci va être utilisée pour réduire les charges énergétiques élevées des exploitations agricoles.

Si une grande partie du biogaz permet notamment de faire fonctionner les sites de méthanisation, celui-ci est généralement produit en trop grande quantité. C’est pourquoi Nicolas Cantu et ses équipes ont trouvé une solution pour exploiter ce surplus afin de créer de nouvelles sources de revenus pour les collectivités et les agriculteurs :

On le sait, la consommation en énergie pour miner du Bitcoin est considérable. On le sait, pour être rentables, seuls les surplus d'énergies renouvelables sont envisageables. Or, les sites de méthanisation des déchets de stations d'épuration doivent réguler leur stock de biogaz. C'est pourquoi nous avons imaginé utiliser ce gaz comme énergie pour alimenter des centres de minage nécessaires à l'horodatage des états de nos réseaux de preuves.

💡 À lire également – Bitcoin : minage, consommation d'énergie et écologie

Être rémunéré pour préserver l’environnement

4NK va même plus loin que cette simple idée avec son projet ORESIL. Avec le soutien de Véolia et Suez, la société a développé un prototype de station de microméthanisation décentralisée pour les acteurs agricoles. Ainsi, les agriculteurs peuvent optimiser leurs coûts et répondre aux enjeux sociétaux des zones en difficulté hydrique tout en optimisant le traitement des déchets.

Tout se passe en 2 étapes. Dans un premier temps, la station va traiter les boues et les graisses des stations d’épuration afin de produire de l’eau, mais aussi de la matière méthanogène. Ici, c’est la pasteurisation, procédé thermique visant à éliminer les micro-organismes nuisibles, qui est appliquée sur ces déchets. Ces derniers sont soumis à une température de 70°C pendant 8 heures.

Ce chauffage prolongé permet d’évaporer l’eau présente dans les boues et graisses, qui est ensuite collectée par un système de condensation. « Les boues, graisses et sables traités par les stations d'épuration contiennent 70 % d’eau et 30 % de matière méthanogène (sauf pour les sables) qu’il est possible de traiter pour l'agriculture et d'utiliser en méthanisation, » poursuit Nicolas Cantu. Cette eau peut être utilisée pour répondre aux situations de stress hydrique que connaissent les agriculteurs, et ainsi atteindre leur autosuffisance en eau.

La deuxième étape s’appuie donc sur le procédé de méthanisation précédemment expliqué. Réalisée en continu à 55°C, la méthanisation permet de transformer les matières méthanogènes en biogaz, dont le méthane peut être transformé en énergie.

Sachant que 1m³ de biogaz correspond à 2,4 kWh d’électricité, le traitement de 1m³ de déchets permettra de produire jusqu’à 180 m³ de biogaz, soit 430 kWh d’électricité. À titre de comparaison, cette quantité d'énergie correspond à la consommation électrique d’un foyer français sur une durée de 10 semaines.

20 € offerts lors de votre inscription sur Bitvavo

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Bitcoin comme moyen et modèle de résilience énergétique et environnemental

Pour compléter tout cet engrenage, des infrastructures permettant le minage de Bitcoins sont installées non loin de la station de microméthanisation. Ces machines de calculs entièrement constituées d’aluminium, ce qui facilite grandement leur recyclage, peuvent être allumées et éteintes en fonction de la production de biogaz.

Par ailleurs, ces machines qui utilisent beaucoup d’énergie dissipent l’électricité utilisée en chaleur. Une partie de l’eau traitée par le procédé de pasteurisation permet de refroidir la machine et en parallèle de réchauffer l’eau. Cette dernière sera ensuite utilisée pour alimenter une chaudière afin de fournir de l’eau chaude à des habitations par exemple.

⚡ Comment le minage de Bitcoin (BTC) influence-t-il le secteur de l'énergie ?

Ainsi, les agriculteurs qui ont adopté Bitcoin comme moyen et modèle de résilience génèrent des revenus en recyclant leurs déchets, traiter leurs eaux usées et chercher à réduire leur empreinte carbone.

« Pour les acteurs agricoles, il y a une double possibilité : soit ils décident de conserver leurs Bitcoins (BTC) afin de se constituer une trésorerie leur permettant une meilleure souveraineté financière, soit ils décident de vendre leurs Bitcoins directement afin de rentabiliser leur surplus énergétique, » explique Nicolas Cantu.

À la vue des problématiques grandissantes au niveau hydrique, énergétique, géopolitique, économique et numérique, ces 2 cas d’usages prouvent que Bitcoin peut constituer un plus au bon fonctionnement des institutions et entreprises qui l’adoptent. Bien exploitée, cette initiative nous montre que Bitcoin permet de relever certains défis majeurs de notre époque en matière de cybersécurité, d’énergie et de stabilité monétaire.

Ne ratez pas le bullrun, rejoignez nos experts sur Cryptoast Academy

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital