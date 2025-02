MicroStrategy devient Strategy, « la plus grande société de trésorerie Bitcoin au monde »

Juste avant l'annonce de ses résultats trimestriels, MicroStrategy a dévoilé un changement de nom et s'appelle désormais Strategy. Retour sur ce changement d'identité et les chiffres marquants de cette publication de résultats.

MicroStrategy adopte Strategy pour nouveau nom

Mercredi soir, MicroStrategy a annoncé un changement de nom, pour assumer pleinement sa politique vis-à-vis du Bitcoin (BTC) : Strategy. Le nouveau logo est d’ailleurs particulièrement évocateur, avec le célèbre B stylisé à la fin et un nouveau site Web avec un thème orange.

Ainsi, l’entreprise semble relayer son activité logicielle au second plan, afin de se concentrer sur ce qu’elle nomme « la première et la plus grande société de trésorerie Bitcoin au monde ». Michael Saylor, le fondateur de l’entreprise a commenté cette nouvelle identité :

Strategy est l’un des mots les plus puissants et les plus positifs du langage humain. Cela représente également une simplification du nom de notre entreprise, qui se résume à son cœur stratégique le plus important. Antoine de Saint-Exupéry a dit : « La perfection est atteinte, non pas lorsqu’il n’y a plus rien à ajouter, mais lorsqu’il n’y a plus rien à retirer. » Après 35 ans, notre nouvelle marque représente parfaitement notre quête de perfection.

De son côté, Phong Le, le président et chef de la direction de Strategy, a partagé cet optimisme en affirmant que Strategy innovait dans « les deux technologies les plus transformatrices du XXIe siècle », à savoir Bitcoin et l’intelligence artificielle.

Strategy annonce ses chiffres du 4e trimestre 2024

En parallèle de ce changement de nom, Strategy a également partagé ses résultats trimestriels pour les 3 derniers mois de 2024.

Parmi les chiffres marquants, nous pouvons notamment noter des charges d’exploitation en hausse de 693,2 % par rapport à l’année précédente, à hauteur de plus de 1,1 milliard de dollars, en grande partie représentées par « des pertes de valeur sur les actifs numériques » pour 1 milliard de dollars.

Tandis que l’entreprise possédait 446 400 BTC au 31 décembre, pour une valeur marchande de 41,72 milliards de dollars, elle détenait en parallèle seulement 38,1 millions de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie.

L’autre point important à noter est une activité logicielle en baisse de 3 %, pour un chiffre d’affaires de 120,7 millions de dollars. Face à une capitalisation boursière de 84,6 milliards de dollars pour laquelle les avoirs en bitcoins de la société pèsent un peu plus de 54 % de ce montant, nous pouvons donc nous demander si le titre n’est pas valorisé à l’excès.

Pour financer ses achats de BTC, Strategy a d’ailleurs émis 42,3 millions d’actions ordinaires de classe A au 4e trimestre 2024, ce qui lui a généré des revenus à hauteur de 15,1 milliards de dollars. Ce programme d’émission d’actions s’est d’ailleurs poursuivi ce début d’année, avec près de 6,5 millions de nouveaux titres pour une valeur de 2,4 milliards de dollars.

En parallèle de l’écriture de ces lignes, le prix du BTC est de 97 650 dollars, en baisse de 0,5 % sur 24 heures.

Source : Strategy

