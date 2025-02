Bitcoin (BTC) : MicroStrategy met fin à 12 semaines d'achats consécutives

Par définition, toute série est vouée à s’arrêter un jour. Ainsi, les achats hebdomadaires consécutifs de Bitcoin (BTC) MicroStrategy ont finalement pris fin eux aussi. C’est en tout cas vrai pour cette semaine, puisque l’entreprise n’a effectué aucun nouvel investissement cette fois-ci, après 12 semaines à la suite.

Sur X, Michael Saylor a annoncé la nouvelle, en rappelant ainsi qu’en date du 2 février, MicroStrategy détenait 471 107 BTC acquis pour un montant de 30,4 milliards de dollars, soit un prix moyen d’achat par unité de 64 511 dollars :

Last week, MicroStrategy did not sell any shares of class A common stock under its at-the-market equity offering program, and did not purchase any bitcoin. As of 2/2/2025, we hodl 471,107 $BTC acquired for ~$30.4 billion at ~$64,511 per bitcoin. $MSTR https://t.co/QTBWl8KlNv

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) February 3, 2025