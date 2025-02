Bitcoin : Les frais on-chain à zéro, un signal inquiétant pour l'avenir du BTC ?

Bitcoin traverse une phase inhabituelle : mempool vide, frais minimums et faible activité on-chain. Si cette tendance se prolonge, la viabilité du réseau et la rémunération des mineurs pourraient être mises à l’épreuve. Faut-il y voir un danger ou un simple ajustement passager ?

Les frais on-chain à zéro et une mempool vide pour la première fois depuis plusieurs années

Un des principaux freins à l’adoption de Bitcoin est l’espace limité de ses blocs, restreignant la place disponible pour les transactions. Ainsi, les utilisateurs doivent payer des frais parfois élevés pour être confirmés rapidement. En période de forte demande, ces frais peuvent s’envoler, atteignant plusieurs centaines de dollars par transaction lors des congestions.

Plusieurs événements peuvent provoquer une hausse des frais, notamment le FOMO (Fear of Missing Out), tel qu'un groupe de personnes cherchant à utiliser un réseau non censurable dans une situation d'urgence. Récemment, ce sont surtout les protocoles Ordinals et Runes qui ont fait grimper les frais à des niveaux records.

Cependant, l’engouement pour la création de tokens sur Bitcoin – la blockchain la plus décentralisée au monde – s’est estompé. Cette baisse d’intérêt a entraîné une diminution progressive des frais de transaction ces derniers mois, jusqu’à atteindre le minimum de 1 sat/vB ce week-end.

Extrait de la blockchain Bitcoin lorsque la mempool s'est vidée entièrement

En 2023 et 2024, les protocoles Ordinals et Runes ont attiré de nombreux utilisateurs prêts à dépenser des sommes importantes pour spéculer sur ces nouveaux actifs. D’autres, en revanche, ont effectué des transactions à faibles frais, parfois confirmées plusieurs mois plus tard.

Dernièrement, l’activité on-chain a chuté à un niveau si bas que l’ensemble de la mempool, regroupant les transactions en attente de confirmation, s’est vidée. Certains mineurs se sont même retrouvés à court de transactions pour remplir leurs blocs.

Dans l’image ci-dessus, certains blocs affichent des frais moyens de 0 sat/vB. Il s’agit bien d’une moyenne : aucune transaction inférieure à 1 sat/vB n’a été publiée, en raison de la limite anti-spam imposée par les nœuds.

Une mempool vide est-elle un danger pour Bitcoin ?

La vidange de la mempool s’explique par un manque évident d’utilisateurs on-chain, mais aussi par l’augmentation continue du hashrate. En effet, cette hausse accélère la validation des blocs entre chaque ajustement de la difficulté, réduisant ainsi le temps moyen de confirmation en dessous de 10 minutes.

Depuis la création de Bitcoin, son taux de hachage n’a cessé d’augmenter, à quelques exceptions temporaires près, comme lors du « China ban », lorsque de nombreux mineurs chinois ont dû cesser leurs activités et quitter le pays.

Si Bitcoin ne parvient pas à maintenir des frais suffisamment élevés sur le long terme, des problèmes de sécurité pourraient émerger une fois que l’émission de nouveaux BTC et la récompense des mineurs auront pris fin. Sans revenus suffisants, certaines fermes de minage pourraient réduire ou cesser leur activité pour limiter leurs pertes.

Si cette situation persistait, elle risquerait d’entraîner la faillite de plusieurs mineurs, provoquant une baisse du hashrate global. Cela pourrait également favoriser les plus grandes structures de minage, menaçant ainsi la décentralisation de la blockchain.

Toutefois, plusieurs solutions devraient permettre d’éviter ce scénario extrême. Le développement des protocoles de seconde couche et l’augmentation de l’adoption du BTC pourraient compenser cette baisse de rentabilité. Par ailleurs, une réduction de la taille des blocs pourrait suffire à maintenir des frais plus élevés sur le long terme.

Source : Mempool.space

