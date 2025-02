Bitcoin Dominance : Retour au-dessus des 60 % – Les altcoins vont-ils s'en remettre ?

Le BTC renforce son emprise sur le marché en dépassant 60 % de dominance. Alors que Bitcoin évolue, les altcoins peinent à suivre le rythme. Faut-il y voir une tendance durable ou un simple cycle temporaire ?

Bitcoin continu de dominer le marché des cryptomonnaies

Au cours des derniers mois, les marchés financiers ont connu une hausse importante, principalement en raison du pivot confirmé de la politique monétaire de la Réserve fédérale (FED) vers un assouplissement, facilitant ainsi l'accès au crédit. Dans ce contexte, le S&P 500 a progressé de 30 % sur l’année 2024, tout comme le Nasdaq 100.

En parallèle, le marché des cryptomonnaies a suivi une tendance similaire, principalement portée par la hausse du Bitcoin. En 2024, alors que la capitalisation totale des cryptomonnaies a augmenté de 1 850 milliards de dollars, soit une hausse de 115 %, celle du BTC a progressé de près de 1 200 milliards, représentant à lui seul 65 % de la hausse du marché entier.

💶 Où et comment acheter du Bitcoin pour la 1re fois en 2025 ?

Ce gain d’intérêt pour le BTC, comparé aux autres cryptomonnaies, permet à sa dominance de poursuivre sa progression, y compris lors des phases de baisse du marché.

Évolution de la dominance du Bitcoin sur le marché des cryptomonnaies

L’année 2021 a été marquée par une forte expansion des cryptomonnaies au détriment du Bitcoin, faisant chuter sa dominance de 73 % à 39 % en septembre 2022. Cependant, depuis ce point bas, celle-ci n’a cessé de remonter, dépassant les 64 % lors du crash du marché cette nuit.

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Et si les Bitcoiners maximalistes avaient raison ?

Concernant l’avenir de la dominance du Bitcoin sur le marché des cryptomonnaies, 2 visions se font face :

Les enthousiastes des cryptomonnaies estiment que, comme lors de chaque marché haussier, la dominance du Bitcoin chutera sous les 40 %, voire plus bas, au profit de leurs cryptomonnaies préférées ;

estiment que, comme lors de chaque marché haussier, la dominance du Bitcoin chutera sous les 40 %, voire plus bas, au profit de leurs cryptomonnaies préférées ; Les Bitcoiners, en revanche, considèrent que, même si la dominance du BTC peut fortement baisser dans un marché haussier, celle-ci devrait reprendre une tendance haussière à long terme, pouvant atteindre 80 à 90 %.

Bien qu’il soit impossible de prédire avec certitude lequel de ces scénarios se concrétisera, l’évolution récente du marché semble plutôt donner raison aux Bitcoiners.

📰 À lire également dans l'actualité – L’« effet Trump » ? Les marchés boursiers en chute nette sur fond de taxes douanières avec le Canada et le Mexique

Plusieurs facteurs pourraient accentuer cette tendance et clore définitivement le débat. Parmi eux, l’intérêt croissant des États et des institutions financières pour le BTC, certains le voyant comme une protection contre le débasement monétaire et les dérives gouvernementales. Leurs investissements pourraient ainsi contribuer à l’augmentation de la capitalisation de Bitcoin.

Par ailleurs, l’écosystème des blockchains des smart contracts est en ralentissement depuis plusieurs années. À l’exception de Solana, dont l’activité repose principalement sur la création et l’échange de memecoins générés en quelques clics, l'Ether peine à attirer des investisseurs.

De plus, la décentralisation de ces réseaux semble évoluer dans la mauvaise direction, ce qui inquiète les investisseurs attachés aux valeurs cypherpunk, préoccupés par les risques de censure. Cela se reflète notamment dans la centralisation croissante des validateurs sur Ethereum et le fait que plus de 55 % des blocs respectent les règles de l’OFAC, en grande partie en raison de la censure exercée par certains « block producers ».

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : TradingView

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital