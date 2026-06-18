Pourquoi les marchés ont chuté suite au discours du nouveau président de la Fed ?

Le nouveau président de la Réserve fédérale (Fed) américaine, Kevin Warsh, vient de réaliser sa toute première réunion du Federal Open Market Committee (FOMC). Une intervention très attendue qui laisse toutefois les marchés face à des taux d’intérêt inchangés et une restructuration annoncée qui pourrait inclure une perte de visibilité sur ses décisions à venir. On fait le point…

Kevin Warsh fait baisser les marchés lors de sa première réunion du FOMC

Alors que Donald Trump attendait avec impatience le départ de Jerome Powell - qu'il avait pourtant nommé à la tête de la Fed lors de son précédent mandat - afin de voir les taux d'intérêt s'inscrire à la baisse, il doit actuellement déchanter, suite à la première réunion du FOMC dirigée ce 17 juin par son nouveau poulain, Kevin Warsh.

En effet, les membres de cette institution ont décidé à l’unanimité de maintenir les taux directeurs dans leur situation actuelle, entre 3,5 % et 3,75 %. De quoi plomber l'ambiance du côté des places boursières américaines, comme le S&P 500 qui affiche une baisse supérieure à 1 % sur la dernière journée de cotation.

👉 Pour aller plus loin – Découvrez nos guides et tutos pour acheter des actions

Le S&P 500 baisse suite à la dernière réunion du FOMC

Toutefois, le maintien des taux directeurs à leurs niveaux actuels ne permet pas à lui seul d'expliquer la méfiance des marchés enclenchée par la première intervention officielle de Kevin Warsh sur le sujet. Et pour cause, il a également profité de cette tribune pour annoncer une refonte de la communication jusque-là mise en place... et largement utilisée par les investisseurs.

La pratique de ce comité veut que les participants soumettent ces projections, et j'ai encouragé mes collègues à continuer de le faire. Je me suis toutefois abstenu de proposer mes propres projections, conformément à mes positions de longue date sur le SEP (Summary of Economic Projections), du moins dans sa structure actuelle. Kevin Warsh

Acheter des actions en 5 minutes avec eToro

Publicité – 61 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi sur chaque position

Vers une fin annoncée de la « guidance prospective » de la Fed

Il faut bien comprendre que le FOMC avait jusque-là pour habitude de publier périodiquement les prévisions de ses membres sur certains indicateurs économiques américains très surveillés par les investisseurs, comme la croissance du PIB, le taux de chômage, les chiffres de l'inflation, mais également le fameux « dot plot » concernant l'évolution des taux directeurs.

Un document qui ne comptait cette fois que 18 contributions - dont la moitié envisage une hausse avant la fin de l'année - puisque Kevin Warsh a apparemment décidé de ne plus se plier à cet exercice, tout en annonçant dans le même temps la création d'un groupe de travail composé de membres du personnel de la Fed et d'experts externes afin de revoir les techniques de communication de l'institution.

📰 Bitcoin (BTC) chute sous les 75 000 dollars malgré l'arrivée de Kevin Warsh à la Fed

Serait-ce la fin annoncée de la politique de « guidance prospective » de la Fed ? La question semble en tout cas inquiéter les acteurs boursiers face à la perspective d'une plus grande incertitude vis-à-vis de la politique monétaire américaine.

Dans le même temps, Kevin Warsh annonce son intention de s'attaquer de front au problème de l'inflation largement supérieure aux 2 % espérés, en précisant que ce chantier consistera à « corriger cinq ans d’erreurs sur l’inflation » de son prédécesseur.

Acheter du Bitcoin sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Source : Kobeissi Letter

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.