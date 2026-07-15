CPI américain à 3,5 % : le Bitcoin prêt à repartir à la hausse ?

L’inflation américaine ralentit plus vite que prévu en juin. Le CPI ressort à 3,5 % et déclenche un rebond immédiat sur les marchés. Le Bitcoin est reparti à la hausse, porté par l’espoir d’une Fed plus accommodante.

Un CPI américain nettement sous les attentes

L’indice des prix à la consommation (CPI) américain a reculé à 3,5 % sur un an en juin, contre 4,2 % en mai et 3,8 % anticipés par le consensus. Il s’agit du premier recul en cinq mois pour l’inflation américaine.

Sur un mois, les prix ont baissé de 0,4 %, la plus forte chute mensuelle depuis avril 2020. L’inflation sous-jacente (Core CPI), qui exclut l’énergie et l’alimentation, tombe elle aussi à 2,6 % sur un an, contre 2,8 % attendus.

BREAKING: June CPI inflation falls to 3.5%, below expectations of 3.8% Core CPI inflation falls to 2.6%, below expectations of 2.8%. Month-over-month CPI inflation fell -0.4%, the biggest monthly drop since May 2020. US stock market futures are surging on the news. — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) July 14, 2026

Cette décélération marquée s’explique en grande partie par la chute des prix de l’énergie. L’essence a reculé de 9,7 % sur le mois, profitant d’une accalmie temporaire entre Washington et Téhéran qui avait détendu les marchés pétroliers en juin.

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Le Bitcoin rebondit vers 65 000 dollars

La réaction sur le marché crypto ne s’est pas fait attendre. Le cours du Bitcoin a bondi de près de 5 % après la publication, se rapprochant des 65 000 dollars.

Le BTC s’échangeait à 64 629 dollars au moment de la rédaction, en hausse de 3,03 % sur 24 heures et de 3,83 % sur la semaine. Quelques heures avant le rapport, le Bitcoin était passé sous les 62 000 dollars, plombé par la reprise des tensions géopolitiques.

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L’Ether (ETH) suit la même dynamique et gagne 4,85 % sur 24 heures, à 1 880 dollars. Les futures du Nasdaq et du S&P 500 progressent également, signe d’un retour de l’appétit pour le risque.

La Fed sous pression pour assouplir sa politique

Ce chiffre change la donne pour la Réserve fédérale. Une inflation qui ralentit plus vite que prévu réduit la nécessité de maintenir des taux directeurs élevés. Les marchés ont immédiatement revu à la baisse les probabilités d’un resserrement monétaire supplémentaire lors de la prochaine réunion du FOMC.

Le dollar recule légèrement et les rendements obligataires américains se détendent. Ce cocktail est historiquement favorable aux actifs risqués comme les cryptomonnaies.

La prudence reste toutefois de mise. Une part importante du recul de l’inflation vient de la baisse temporaire des prix de l’énergie. Depuis, les hostilités entre les États-Unis et l’Iran ont repris et le pétrole est reparti à la hausse, ce qui pourrait vite inverser la tendance.

Le prochain rapport CPI, portant sur juillet, est attendu le 12 août. D’ici là, le marché surveillera de près l’évolution du pétrole, les rendements des Treasuries à 2 et 10 ans, ainsi que les déclarations des membres de la Fed.

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Sources : The Kobeissi Letter, crypto.news

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