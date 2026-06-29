CLARITY Act : l'adoption de la législation crypto américaine tombe à 50 % de chances pour cette année

Plus l’année avance, plus l’éventualité de voir l’adoption du cadre réglementaire américain dédié au marché crypto CLARITY Act intervenir dans les prochains mois semble compliqué. Une probabilité désormais réduite à 1 chance sur 2 avant fin 2026, selon les spécialistes de Galaxy Research. Mais, pourquoi donc ?

CLARITY Act : des négociations « constructives », mais pas d'avancées significatives

Après la rapidité avec laquelle le GENIUS Act a trouvé sa place dans la réglementation américaine afin de simplifier l'intégration des stablecoins adossés au dollar, personne ne semblait imaginer la complexité à laquelle allait devoir faire face le projet de réglementation du marché crypto, CLARITY Act, sur le sujet visiblement très sensible... des stablecoins.

Une véritable guerre ouverte entre les acteurs crypto et le secteur bancaire traditionnel sur la question des rendements applicables à ces cryptomonnaies stables - et leur statut de concurrents potentiels aux dépôts bancaires - qui a très clairement retardé l'adoption de ce texte, initialement prévue pour le mois de janvier.

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Et malgré quelques avancées notables et des négociations en cours présentées comme « constructives » par les spécialistes de Galaxy Research, ce retard pourrait encore empirer au point de réduire les chances d'une adoption effective avant la fin de l'année à seulement 50 %, contre 60 % il y a tout juste quelques semaines.

La fusion des versions élaborées par les commissions des Affaires bancaires et de l'Agriculture se poursuit au niveau des équipes techniques, et certains indices laissent penser que les négociations restent constructives. Toutefois, aucune annonce publique n'a confirmé un accord entre les deux commissions sur un texte commun, aucun projet de loi unifié n'a été publié et aucun calendrier n'a été communiqué concernant son examen en séance. Galaxy Research

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Une concurrence pour le temps de débat au Sénat défavorable au CLARITY Act

Pourquoi une telle baisse de la probabilité d'une adoption de CLARITY Act avant la fin de l'année ? Tout simplement car « le calendrier du Sénat se resserre et l'absence de progrès dans les négociations rend son adoption moins probable », selon la publication du responsable de la recherche pour Galaxy Research, Alex Thorn, sur le réseau X.

En cause ? Un rapport de force mis en place par Donald Trump sur la question du SAVE Act - un projet de loi visant à renforcer les exigences de vérification de la citoyenneté lors de l'inscription sur les listes électorales - dont il exige l'adoption avant d'apposer sa signature sur le texte dédié au logement, pourtant adopté à une très large majorité par le Sénat et la Chambre des représentants.

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Une situation à l'origine d'une « concurrence pour le temps de débat limité au Sénat qui réduit les chances d'adoption du CLARITY Act », d'autant plus avec des points de désaccord toujours inchangés sur des questions pourtant essentielles comme les préoccupations éthiques soulevées par les démocrates.

Malgré tout, Alex Thorn ne manque pas de préciser que « cette révision est principalement liée au calendrier parlementaire et non au contenu du projet de loi ».

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Source : Alex Thorn

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