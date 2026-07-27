L'écart entre la création monétaire et la croissance continue de se creuser - Une bonne chose pour le Bitcoin ?

Selon les dernières estimations disponibles, la création monétaire des principales économies mondiales continue d'augmenter plus vite que leurs taux de croissance. Une situation en apparence problématique qui pourrait toutefois s’avérer bénéfique pour les actifs rares, comme l’or ou le Bitcoin.

L'écart entre la création monétaire et la croissance économique continue de se creuser

Les politiques monétaires des principales économies mondiales reposent sur l'émission stratégique de nouvelles unités de monnaie afin d'accompagner la croissance du pays, tout en garantissant une inflation contrôlée et une stabilité du système bancaire qui en dépend.

Une activité qui se mesure à l'aide de l'indicateur de masse monétaire M2, permettant d'estimer la quantité de liquidité rapidement disponible dans une économie. Et selon les données récemment partagées par le compte X de la Kobeissi Letter, « cette offre augmente bien plus rapidement que la croissance économique dans les principales économies mondiales du G7 ».

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Au Canada, la masse monétaire M2 a progressé de 368 % depuis janvier 2004, soit la plus forte hausse parmi les pays du G7. À titre de comparaison, l'économie canadienne n'a progressé que de 159 % sur la même période. Les États-Unis arrivent ensuite, avec une hausse de 279 % de la masse monétaire M2, contre une augmentation de 171 % du PIB nominal. Kobeissi Letter

L'écart entre la création monétaire et la croissance économique continue de se creuser

Une situation identique en France, avec une masse monétaire qui a bondi de 258 % tandis que celle de la zone euro a augmenté de 211 %. De quoi largement dépasser la hausse du PIB nominal de ces deux zones économiques sur la même période, respectivement estimées à 84 % et 102 %.

Une dilution monétaire en capacité d'exercer une baisse du pouvoir d'achat, dont l'une des principales conséquences peut prendre la forme d'une hausse de l'inflation, mais également de déclencher un appétit renforcé de la part des investisseurs pour les actifs basés sur un principe de rareté.

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Une bonne nouvelle pour les actifs rares, comme le Bitcoin ?

Depuis sa création, le Bitcoin repose sur une règle simple et redoutablement efficace : limiter la quantité de BTC émise à 21 millions d'unités au total. Pas une de plus, mais probablement un peu moins effectivement en circulation si l'on prend en compte les unités potentiellement perdues en cours de route, tout de même estimées à plusieurs millions.

Une règle en apparence intangible que certains tentent toutefois de remettre en cause, comme lorsque le patron de StarkWare a récemment proposé un taux d'émission annuel de 4 % afin de remplacer une logique de limitation qui n'aurait « plus aucun sens ».

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Pourtant, quelle meilleure raison cette rareté du Bitcoin peut-elle avoir que de représenter une alternative concrète sur le long terme face à la noyade monétaire actuelle qui semble frapper les principales économies mondiales, sur le modèle d'autres actifs du même type comme l'or ?

Bien évidemment, certaines données doivent entrer en ligne de compte, comme la forte volatilité du BTC ou sa corrélation souvent importante avec le marché américain de la tech. Mais le véritable point à prendre en compte à l'heure actuelle ne serait-il pas plutôt sa position actuelle, toujours en quête de validation d'un point bas de cycle...

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Source : Kobeissi Letter

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