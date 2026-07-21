Hyperliquid (HYPE) ouvre ses marchés prédictifs à tous les utilisateurs

Hyperliquid s'apprête à ouvrir ses marchés prédictifs à tous les utilisateurs, sans autorisation des validateurs. C'est une évolution majeure pour la plateforme de perpétuels, qui talonne désormais Polymarket et Kalshi sur leur propre terrain.

Des marchés de prédiction désormais accessibles à tous les développeurs

L'amélioration à venir est une évolution de la mise à jour HIP-4 d'Hyperliquid. Au printemps dernier, celle-ci avait introduit le « outcome trading », soit des marchés prédictifs sur l'échange décentralisé.

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Désormais, Hyperliquid permettra un déploiement sans autorisation des contrats de marchés prédictifs. Jusqu'ici, ces marchés restaient en effet sous l'autorité des validateurs. Le déploiement sera d'abord ouvert sur testnet avant de s'étendre au mainnet.

Petite subtilité : les validateurs conservent le contrôle des modèles qui définissent les types de résultats pouvant être listés. Pour lancer un marché, les déployeurs devront staker 500 000 tokens HYPE, soit environ 30 millions de dollars au cours actuel.

Faire comme Polymarket et Kalshi, mais en différent

Ces tokens resteront bloqués pendant six mois, soit une barrière à l'entrée conséquente. Destinée à garantir le sérieux des opérateurs, la mesure permet aussi à Hyperliquid de se distinguer nettement de concurrents comme Polymarket et Kalshi.

Mais pour les déployeurs de contrat, l'intérêt est aussi plus grand. Ils pourront percevoir jusqu'à 50% des frais de trading générés par leurs marchés.

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Un secteur qui continue d'exploser

Les marchés prédictifs viennent de connaître leur plus gros été, la Coupe du monde ayant contribué à porter le secteur à 50 milliards de dollars de mises rien qu'en juin.

Kalshi reste largement en tête avec 33 milliards de dollars de volume, soit 66% de part de marché, contre seulement 176 millions pour Hyperliquid. La mise à jour pourrait donc booster ces volumes.

L'annonce intervient alors que la France vient tout juste de durcir le ton contre Polymarket. L'ANJ a ordonné récemment le blocage du site par les fournisseurs d'accès. Elle cite la promotion illégale de jeux d'argent non autorisés et des soupçons de manipulation sur certains marchés météo.

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Cette interdiction reste cependant purement administrative et centrée sur un nom de domaine. Elle ne s'attaque ni à l'application mobile, ni aux alternatives pleinement décentralisées comme Hyperliquid, dont l'infrastructure on-chain et permissionless échappe à un éventuel blocage par IP.

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Source : Telegram

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