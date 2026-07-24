L'Union européenne renforce ses sanctions contre les opérateurs crypto qui aident la Russie

Dans le cadre de son 21e paquet de sanctions, l’Union européenne annonce un renforcement de sa pression contre les services financiers russes, mais également 14 plateformes de services liées aux cryptomonnaies. Elle introduit également la possibilité d'une interdiction totale visant des prestataires de services crypto établis dans des pays tiers.

L'Union européenne émet un nombre record de nouvelles sanctions contre la Russie

L'Union européenne (UE) poursuit sa campagne de sanctions menées à l'encontre de la Russie avec un 21e paquet de mesures restrictives publié en cette fin de semaine, présenté comme une nouvelle « réponse à sa guerre d'agression illégale menée contre l'Ukraine ».

Une initiative adoptée par le Conseil de l'Union européenne qui inclut « de sévères sanctions économiques visant les secteurs ayant le plus d'impact sur l'économie russe et sur sa capacité à financer son effort de guerre » avec un nombre record de 48 personnes et 170 entités au total.

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Selon les termes du communiqué de presse officiel, l'Union européenne ajoute avec ce 21e paquet de sanctions « quatre nouvelles entités liées au réseau transfrontalier A7, y compris ses nouveaux relais en Afrique », mais également une extension de son interdiction de transactions à 14 plateformes de services liées aux cryptomonnaies, basées en Géorgie, au Panama, aux Émirats arabes unis, aux Îles Marshall, au Kirghizstan et en Biélorussie.

De quoi obliger la Russie à négocier, selon la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et présidente du Conseil des affaires étrangères, Kaja Kallas, en resserrant l'étau sur une économie russe déjà largement fragilisée.

Notre 21ᵉ paquet de sanctions comprend le plus grand nombre d'inscriptions sur liste de sanctions depuis quatre ans. Nous ciblons plus d'une centaine de banques et d'opérateurs de cryptomonnaies, plus de 40 navires de la flotte fantôme russe, ainsi que plusieurs raffineries de pétrole en Russie et en Biélorussie. Plus de 50 entités du complexe militaro-industriel sont également visées, dont des acteurs clés impliqués dans la production des drones russes à longue portée. Kaja Kallas

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Vers une interdiction totale des prestataires de services crypto établis dans des pays tiers

Mais ce nombre record de nouvelles inscriptions de personnalités et d'entités dans la liste des sanctions européennes contre la Russie n'apparaît pas comme le seul fait marquant de ce 21e paquet de sanctions.

En effet, et pour la toute première fois, « l'UE introduit la possibilité d'une interdiction totale visant les prestataires de services sur crypto-actifs établis dans des pays tiers ». Le but ? Dissuader fermement les États qui hébergent des plateformes actives dans les procédures de contournement des sanctions mises en place par la Russie.

📰 Sanctions contre la Russie - L'UE propose d'interdire 11 plateformes crypto

Ce nouvel instrument permettra à l'UE d'interdire toute transaction entre un opérateur européen et tout prestataire de services sur crypto-actifs utilisé par la Russie. Conseil de l'Union européenne

À voir comment la Russie réagira à cette nouvelle série de sanctions, et comment elle tentera à nouveau de les contourner avant la publication d'un 22e paquet à son encontre.

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Source : Conseil de l'Union européenne

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