Les actions tokenisées explosent : +400 % en un an

Le marché des actions tokenisées connaît une croissance spectaculaire. Selon une analyse publiée par a16z crypto, leur capitalisation a bondi de 400 % en un an, tandis que les volumes de transferts on-chain ont été multipliés par plus de 170.

Une croissance fulgurante des actions tokenisées

Le fonds d'investissement américain a16z crypto a publié une analyse mettant en lumière l'essor des actions tokenisées. En un an, leur capitalisation a progressé de près de 400 %, tandis que le volume mensuel des transferts on-chain a été multiplié par plus de 170, passant d'environ 53 millions à près de 9 milliards de dollars.

Concrètement, il s’agit d’actions d’entreprises cotées, comme Apple ou Tesla, représentées sous forme de tokens sur une blockchain. L’investisseur détient alors ces titres directement dans son wallet, peut les transférer sans intermédiaire et les utiliser dans des protocoles DeFi.

Selon les données partagées par a16z, la composition du marché a également basculé. Il y a un an, l’essentiel des tokens échangés on-chain était des memecoins. Aujourd’hui, les megacaps boursières et les ETF tokenisés dominent les flux.

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Les géants de la finance entrent dans la danse

Le mouvement n’est plus cantonné aux acteurs crypto natifs. En quelques semaines, cinq infrastructures majeures ont émergé selon a16z.

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La DTCC, chambre de compensation centrale des marchés américains, déploie ses activités sur Canton Network. Robinhood a lancé sa propre chaîne dédiée aux actions tokenisées. ICE, maison mère du NYSE, s’est associée à OKX. Coinbase et Binance ont également accéléré leurs offres respectives.

Cette arrivée simultanée de la finance traditionnelle envoie un signal fort. Les infrastructures ne sont plus expérimentales, elles deviennent opérationnelles. Robinhood Chain représenterait déjà 7 % du volume mensuel du secteur.

Ondo, xStocks et la course aux RWA

Dans cet écosystème en pleine ébullition, plusieurs protocoles crypto se distinguent. Ondo Finance, positionné sur la tokenisation des actifs financiers réels (RWA), voit son token ONDO afficher une progression de 28,8 % sur 30 jours à 0,405 dollar. Le projet a récemment été sélectionné par la DTCC aux côtés de BlackRock et Goldman Sachs pour co-concevoir la tokenisation des marchés de capitaux américains.

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De son côté, xStocks, la plateforme d’actions tokenisées portée par Kraken, a dépassé les 10 milliards de dollars de volumes cumulés en seulement 135 jours après son lancement. Son offre couvre désormais les IPO américaines, historiquement réservées aux institutionnels.

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Un risque de fragmentation qui inquiète

Cette croissance rapide s’accompagne cependant d’un défi structurel. Chaque acteur développe sa propre blockchain avec ses propres règles. Résultat, une action Apple tokenisée sur Robinhood Chain ne sera pas nécessairement fongible avec la même action émise sur Canton ou sur Base.

Cette fragmentation, si elle n’est pas résolue rapidement, pourrait limiter la liquidité globale du marché et compliquer l’interopérabilité entre plateformes. Un point d’attention majeur pour les investisseurs, notamment français, qui commencent à s’intéresser à ces produits via des plateformes conformes à MiCA.

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Reste que le mouvement paraît désormais irréversible. Entre l’arrivée massive des institutionnels, la multiplication des projets et l’appétit croissant des particuliers pour ces produits hybrides entre TradFi et DeFi, les actions tokenisées s’imposent comme l’une des catégories les plus dynamiques de la crypto en 2026.

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Sources : a16z crypto sur X, Yahoo Finance

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