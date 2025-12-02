Bank of America conseille à ses clients d'allouer jusqu'à 4 % de leur portefeuille en Bitcoin

Bank of America recommande désormais à ses clients fortunés d’allouer jusqu’à 4 % de leur portefeuille aux cryptomonnaies, via des ETF Bitcoin. Une décision qui marque un tournant pour la 2e plus grande banque américaine, dans un contexte d’adoption croissante du Bitcoin par les grandes institutions financières.

le 2 décembre 2025

Marius Farashi Tasooji

Bank of America conseille à ses clients d'allouer jusqu'à 4 % de leur portefeuille en Bitcoin
Bitcoin

Bank of Amerci dit « Oui » à Bitcoin

Depuis l’approbation, au mois de janvier 2024, de plusieurs ETF Bitcoin spot par la Securities and Exchange Commission (SEC), l’exposition à Bitcoin s’est largement démocratisée auprès des investisseurs, qu’ils soient particuliers ou institutionnels.

Des géants comme BlackRock, Fidelity, Grayscale ou encore Bitwise proposent des ETF Bitcoin et détiennent désormais 1,32 million de BTC, représentant près de 115 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Parmi leurs clients figurent un nombre croissant de fonds d’investissement et d’institutions financières, y compris certaines des plus grandes banques au monde.

Chris Hyzy, directeur des investissements chez Bank of America, a récemment révélé au média Yahoo Finance que la 2e banque des États-Unis allaient elle aussi adopter Bitcoin et conseiller aux clients de sa branche privée d'investir dans ces ETF spot.

Plus étonnement, Hyzy révèle que Bank of America conseille officiellement à ses clients en gestion de patrimoine de considérer une allocation de 1 à 4 % de leur portefeuille, en particulier via des ETF Bitcoin.

blockquote icon

Pour les investisseurs fortement intéressés par l’innovation thématique et à l’aise avec une volatilité élevée, une allocation modeste de 1 % à 4 % en actifs numériques pourrait être appropriée.

Cette décision, attendue depuis longtemps, s’aligne avec l’intérêt croissant des investisseurs pour Bitcoin et les cryptomonnaies, malgré une volatilité persistante du marché. Le cours du Bitcoin, après avoir atteint un sommet historique de 126 000 dollars au mois d'octobre, se négocie actuellement autour de 85 000 dollars, soit une baisse d’environ 31 %.

Bitcoin est maintenant au coeur de la finance américaine

Bank of America intégrera donc le Bitcoin à partir de janvier 2026, via des ETF comme ceux de Bitwise (BITB), Fidelity (FBTC), Grayscale (GBTC) et BlackRock (IBIT).

La banque rejoint ainsi d'autres géants de la finance, tels que Morgan Stanley, qui recommande une allocation de 2 à 4 % en Bitcoin, Fidelity entre 2 et 5 %, et BlackRock entre 1 et 2 %.

Si certaines institutions attendent encore une législation plus claire de la part du Congrès américain, le signal est désormais limpide pour les financiers : Bitcoin s’impose progressivement comme une composante stratégique des portefeuilles diversifiés, y compris au sein des institutions les plus conservatrices.

Cependant, détenir du Bitcoin via des ETF ne permet pas de réellement accéder à sa vraie valeur.

En effet, la proposition de valeur de Bitcoin réside dans son utilisation on-chain, en self-custody, sans tiers de confiance. S’en remettre à un intermédiaire pour la conservation des fonds permet de s’exposer au prix du Bitcoin, mais non à ce qui fait sa valeur : la souveraineté monétaire.

Source : Yahoo Finance

Journaliste et vulgarisateur passionné par Bitcoin, je m'attache à rendre accessible un sujet souvent complexe.
J’ai réalisé un documentaire tourné au Salvador, qui explore de manière pragmatique l’impact de Bitcoin sur le pays.
Chaque semaine, je présente l’émission « Pair à pair », un rendez-vous qui décrypte l’actualité et les enjeux du protocole Bitcoin, avec rigueur et pédagogie.
Je publie également, au quotidien, des articles et réflexions pour nourrir l'intérêt pour le BTC et encourager le débat autour de cette révolution monétaire et technologique.

