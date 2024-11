CHILLGUY voit son prix multiplié par 11 en 7 jours : comment expliquer cet engouement ?

Depuis quelques jours, le memecoin « Just a chill guy », connu sous le ticker CHILLGUY, bat des records de performances. En effet, le token a vu son prix être multiplié par près de 11 sur les 7 derniers jours, et s'échange désormais à 0,52 dollar lors de l'écriture de ces lignes, après avoir atteint près de 0,63 dollar le 21 novembre :

Figure 1 — Cours du CHILLGUY en données H4

Maintenant, la capitalisation du CHILLGUY s'élève à plus de 525 millions de dollars, ce qui relève de l'exploit lorsque l'on sait que l'actif a été déployé sur Pump.fun le 6 octobre dernier seulement. De plus, son cours a véritablement commencé à s'emballer à compter du 15 novembre.

Pourtant, cette performance se fait au détriment d'une personne en particulier : Phillip Banks, le créateur original du personnage baptisé Just a chill guy, ou « Juste un gars cool » en français. En effet, le dessinateur a publié l'illustration sur son compte Instagram en octobre 2023 :

Figure 2 — Publication originelle de Phillip Banks

Pour comprendre l'intérêt du memecoins CHILLGUY, il s'agit de se tourner du côté des réseaux sociaux, où le personnage est d'abord devenu une tendance virale. C'est principalement le cas sur Tik Tok, et même sur Twitter, le Paris Saint-Germain (PSG) s'est prêté au jeu, se vantant d'être invaincu en Ligue 1, car ses joueurs sont des « Chill guys » :

When you’re undefeated in Ligue 1 because you’re just really chill guys. pic.twitter.com/iHYusJYuba

Ainsi, c'est pour surfer sur cet effet de mode que le memecoin a été créé, prenant par la suite l'ampleur que nous lui connaissons aujourd'hui.

Bien entendu, tout cela n'est pas au goût de Phillip Banks, qui faisait part de sa volonté de prendre des mesures la semaine dernière :

Juste pour clarifier, le personnage "Chill Guy" est protégé par des droits d'auteur, genre, légalement. Je vais engager des actions pour supprimer les contenus à but lucratif dans les prochains jours. Cela ne concerne pas les comptes de marques qui l'utilisent comme une tendance, ça, ça ne me dérange pas vraiment (je demande juste qu'on me crédite [...]). Je cible principalement les produits dérivés non autorisés et les shitcoins.

Depuis, l'intéressé dit avoir été contraint de réduire l'utilisation de ses réseaux sociaux, croulant sous le nombre de messages et d'identifications. Par ailleurs, il met aussi en avant des dérives, comme du doxxing :

I think I'm cutting back on twitter overall. it's unusable (look in any of my replies), and now actively hostile to me.

I asked to be left alone, was ignored, said I'd do something about it, and then doxxed. go figure. https://t.co/3HIC6jucbd

— philb (@PhillipBankss) November 21, 2024