Le rôle des layer 2 dans Ethereum « n'a plus vraiment de sens », selon Vitalik Buterin

Alors qu’Ethereum évoluait en direction d’un véritable écosystème composé d’une multitude de layer 2, Vitalik Buterin vient de remettre l’utilité de ce modèle de développement en question. Une vision initiale qui n’aurait plus de sens face à la montée en puissance de sa blockchain.

« La vision initiale des L2 et leur rôle dans Ethereum n’a plus vraiment de sens »

L’évolution de la blockchain Ethereum implique de nombreuses étapes successives afin de garantir son bon fonctionnement, mais également sa capacité à gérer une hausse d'activité importante. Une problématique de scalabilité récurrente face à laquelle ont été déployés à partir de 2021 une multitude de layer 2, afin de soulager son réseau principal (layer 1).

Désormais, cette nébuleuse compte des dizaines de projets plus ou moins populaires et utiles, dont la plupart prennent la forme de rollups en publiant leurs données de transactions sur Ethereum. De quoi composer un véritable écosystème, fier d'afficher un nouveau record de transactions par seconde (TPS) en novembre dernier.

✍️ Pour aller plus loin : comment faire de l'arbitrage crypto entre des layer 2 d'Ethereum ?

Une évolution en apparence satisfaisante qui se heurtait néanmoins à certaines problématiques régulièrement soulevées par le célèbre cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, comme la nécessité de mieux décentraliser ces blockchains parallèles ou d'assurer une interopérabilité plus importante.

Des avancées inscrites dans ce que Vitalik Buterin identifie comme le stade 2 de leur progression. Mais de toute évidence, cette étape « a été bien plus lente et difficile que prévu initialement », d'autant plus face à la « montée en puissance » actuelle de la blockchain Ethereum.

Ces deux faits, chacun pour des raisons distinctes, signifient que la vision initiale des L2 et de leur rôle dans Ethereum n’a plus vraiment de sens, et qu’il nous faut tracer une nouvelle voie. Vitalik Buterin

Acheter de la crypto sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde

Les layer 2 vont devoir trouver « une autre valeur ajoutée que la scalabilité »

Avec cette affirmation, Vitalik ne remet pas en question l'existence des layer 2 associés à Ethereum. Il explique simplement que ces réseaux parallèles doivent au moins répondre aux exigences du stade 1 de leur développement qui implique une décentralisation minimale, s'ils ne veulent pas apparaître comme « de simples L1 séparés avec un bridge ».

Dans le même temps, les seuls layer 2 véritablement utiles vont devoir mettre en avant « une autre valeur ajoutée que la scalabilité », comme par exemple :

Des fonctionnalités spécialisées autour de la confidentialité ;

Une efficacité optimisée pour une application particulière ;

Des niveaux de scalabilité réellement extrêmes ;

Une conception totalement différente pour des applications sociales, d’identité ou d’IA ;

Une latence ultra-faible et d’autres propriétés liées au séquençage ;

Des oracles intégrés, des mécanismes de résolution de litiges décentralisés ou d’autres fonctionnalités.

🗞️ Ethereum a enfin résolu le trilemme de la blockchain, d’après Vitalik Buterin

Selon cette nouvelle vision, les layer 2 ne seraient plus intégrés de manière systématique à un écosystème Ethereum, mais plutôt pris en compte comme appartenant à « un spectre complet » pouvant inclure des blockchains totalement adossées à Ethereum, mais également un large éventail de réseaux avec des niveaux de connexion différents, selon leurs besoins et la confiance qui leur est accordée.

Une réflexion sur l'avenir des layer 2 qui n'a pas entraîné de baisse notable du côté des tokens associés, en tout cas pas plus importante que celle déjà enregistrée sur l'ensemble du marché des cryptomonnaies au cours des derniers jours.

Créez un compte sur Kraken, tradez 100€ et recevez 15€ offerts

Source : Vitalik Buterin

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.