Vitalik Buterin envisage un avenir plus cypherpunk pour Ethereum, tout en continuant à vendre ses ETH

Au cours des dernières 24 heures, le cours de l’Ether (ETH) a plongé de plus de 5 % pour venir se placer furtivement sous le niveau des 1 850 dollars. Une situation face à laquelle les ventes d’ETH opérées par Vitalik Buterin n’arrangent rien, alors qu’il annonce vouloir « créer une version d’Ethereum moins moche, fondée sur des principes cypherpunk ».

Vitalik Buterin continue de vendre de l'Ether (ETH)

La baisse du marché des cryptomonnaies n'épargne personne, comme par exemple l'Ether qui vient de plonger de plus de 5 % en ce début de semaine pour passer furtivement sous le niveau des 1 850 dollars.

De quoi inquiéter pour la suite des événements, malgré un rétablissement encore fragile au-dessus de 1 900 dollars sur les dernières heures, car les analystes parlent désormais du niveau des 1 500 dollars comme une destination possible.

L'Ether passe sous le niveau des 1 850 dollars au cours des dernières 24 heures

Un contexte qui ne bénéficie clairement pas des ventes d'ETH récemment programmées par le cofondateur emblématique d'Ethereum, Vitalik Buterin, notamment dans le but de financer le développement de l'écosystème de cette blockchain, alors que la Fondation Ethereum fait face à ce qu'il présente comme une période de « légère austérité ».

Dans ce cadre, Vitalik Buterin a annoncé fin janvier qu'il vendrait 16 384 ETH au total - plus de 30 millions de dollars - via son entité Kanro. Une opération qui implique déjà 9 000 ETH, vendus par lots, dont la dernière opération concerne la cession de 1 869 ETH durant le week-end, selon le compte Lookonchain sur le réseau X.

Au cours des 2 derniers jours, il a vendu 1 869 ETH (3,67 millions de dollars). Pendant ce temps, l'Ether est passé de 1 988 à 1 875 dollars, soit une baisse de 5,7 %. La dernière fois qu'il a vendu 6 958 ETH (14,78 millions de dollars), l'Ether est passé de 2 360 à 1 825 dollars — une chute de 22,7 %. Lookonchain

De quoi craindre une chute plus importante à venir ?

Un « Ethereum moins moche, fondé sur des principes cypherpunk »

Décidément, Vitalik est plus porté sur le développement que sur le trading, car la baisse du cours de l'ETH ne semble pas le concerner, alors qu'il envisage de son côté une refonte globale d'Ethereum afin d'acquérir « les propriétés cypherpunk et de simplicité qui doivent nécessairement être présentes à l’échelle du système (par exemple : résistance à la censure, compatibilité avec les preuves ZK, propriétés de consensus) ».

En réalité, j’essaie de faire quelque chose d’encore plus ambitieux : créer un « Ethereum moins moche, fondé sur des principes cypherpunk » comme une surcouche (bolt-on) du système actuel, de manière aussi étroitement intégrée et interopérable que possible, afin de le faire évoluer progressivement. Vitalik Buterin

Le but ? « Transformer le système existant en smart contracts écrits dans le langage du nouveau système », avec un objectif fixé à 5 ans (ou peut-être moins avec l'aide de l'IA). De quoi donner encore du travail - et quelques sueurs froides - à ses développeurs.

Ethereum a déjà réussi à changer ses moteurs en plein vol une fois (The Merge), nous pouvons le faire encore environ 4 fois ! Vitalik Buterin

Sources : Lookonchain, Vitalik Buterin

