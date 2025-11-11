Les mineurs de Bitcoin se tournent massivement vers l'IA

Les sociétés dédiées au minage du Bitcoin vivent actuellement une mutation interne de grande envergure, largement associée à l’émergence de l’intelligence artificielle (IA). Un changement de dynamique qui serait en train de s’accélérer dans les rangs des leaders du secteur.

Les mineurs de Bitcoin se tournent vers l'IA

Au fur et à mesure des années, l'industrie minière associée à la blockchain du Bitcoin devient de plus en plus concurrentielle et exigeante en termes de puissance de calcul, même si certains mineurs solo réussissent toujours régulièrement à tirer leur bloc du jeu.

Une réalité confrontée à certaines évolutions du marché des cryptomonnaies, avec des performances envisagées comme moins explosives et volatiles pour le cours du BTC depuis l'arrivée massive de la finance traditionnelle, mais également le développement conjoint de l'IA en quête de centres de données adaptés.

✍️ Découvrez notre comparatif des 10 meilleurs sites pour acheter du Bitcoin

Cette équation incite certains mineurs à se diversifier, en mettant une part de leur puissance de calcul au service de l'intelligence artificielle ou du calcul à haute performance (HPC). Une réalité qui impliquerait désormais 7 des 10 plus importantes sociétés minières actuelles, soit une proportion de 70 %, dans des initiatives de ce type.

Hashrate des mineurs de Bitcoin engagé dans l’IA ou le calcul à haute performance (HPC)

Le mineur TeraWulf apparaît comme un acteur très actif de cette mutation, suite à la signature de deux contrats d’hébergement de 10 ans avec la société Fluidstack, spécialisée dans le cloud computing haute performance, pour un total de 200 MW.

Des initiatives également engagées par Core Scientific, Cipher Mining, CleanSpark... ou encore Marathon Digital, à l'origine d'une opération d'achat de la majorité des parts de la filiale HPC et blockchain d'EDF, Exaion.

Ouvrir un compte bancaire chez bunq en seulement 5 minutes

Vers une refonte globale du secteur ?

Dans ce contexte, les infrastructures minières déjà opérationnelles et implantées représentent des sources de puissance de calcul rares et convoitées bien au-delà du minage de BTC, avec des revenus plus stables et prévisibles sur le long terme pour l'IA ou le HPC.

Selon les estimations actuelles - pour un BTC à 104 000 dollars - le revenu moyen par MW de puissance de calcul tourne autour de 1,2 à 1,3 million de dollars par an, contre environ 1,85 million de dollars pour les contrats d'hébergement IA. De quoi motiver les plus récalcitrants.

🗞️ Les mineurs de Bitcoin auraient un avantage stratégique dans l’IA — Voici ce que dit cette analyse

Une donnée qui pourrait modifier durablement le visage de l'industrie minière du Bitcoin. En effet, le hashrate de ses principaux acteurs dédié à cette activité pourrait être amené à baisser au cours des prochaines années, tout en enclenchant dans le même temps une hausse de la valorisation de ces entreprises du fait de leur implication grandissante dans le secteur de l'IA.

Malgré tout, le minage du BTC reste très lucratif, et une simple hausse de son prix ou des frais perçus par les mineurs pourrait rapidement permettre de réduire l'écart de rentabilité existant avec l'IA. Le problème ? La perspective d'un marché baissier important s'impose comme une épée de Damoclès impossible à ignorer.

Acheter des cryptos et des actions à moindres frais avec DEGIRO

Source : Cryptoslate

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.