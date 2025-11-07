Le Bitcoin (BTC) pourrait descendre jusqu'à 56 000 dollars, selon cet analyste

Le cours du Bitcoin (BTC) n’a pas encore trouvé son « bottom », selon l’analyste de Bloomberg Mike McGlone. Il estime que la cryptomonnaie pourrait encore chuter fortement. Jusqu’où ?

le 7 novembre 2025 à 16:00.

1 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Un cours du Bitcoin à 56 000 dollars ?

Mike McGlone, analyste pour Bloomberg, alerte sur une chute possible du cours du Bitcoin. Si la plus grande cryptomonnaie continue sur sa tendance actuelle, elle pourrait toucher les 56 000 dollars selon lui :

Mon analyse du graphique montre qu’il est tout à fait habituel pour la première cryptomonnaie de revenir vers sa moyenne mobile sur 48 mois, actuellement autour de 56 000 $, après des rallyes aussi étendus que celui de 2025.

À ce stade, les analystes surveillent le seuil psychologique des 100 000 dollars, afin de voir s’il va « tenir ». Le Bitcoin a connu de fortes chutes depuis son plus haut d’il y a un mois, face à un contexte géopolitique incertain.

👉 Ne manquez pas notre article – Est-il trop tard pour investir dans le Bitcoin ?

Les performances spectaculaires de la plus grande cryptomonnaie en 2025 invitent naturellement à une consolidation. Le cycle baissier serait-il alors arrivé et le règne des bears va-t-il commencer ? C’est l’avis de Mike McGlone :

« Regarde le graphique » est devenu un mantra chez les partisans du Bitcoin, mais les dieux du marché savent rappeler l’humilité quand les prix s’étirent trop loin.

Ce matin, le cours du Bitcoin reste cependant accroché aux 100 500 dollars. Il a chuté de 18 % sur les 30 derniers jours, avec un recul de 2,2 % sur les dernières 24h.

Source : Mike McGlone via X

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

