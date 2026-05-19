Blanchiment d'argent et trafic de drogue : les cryptomonnaies ont permis d'identifier ce criminel

Après avoir opéré une plateforme du darknet jusqu'en 2019, l'administrateur présumé de celle-ci a été trahi par les cryptomonnaies. Retour sur cette affaire qui démonte une fois de plus les habituels poncifs.

Pour le blanchiment d'argent et le trafic de drogue, les cryptomonnaies sont rarement une bonne idée

« Les cryptomonnaies servent au trafic de drogue et à blanchir de l’argent » : voilà un poncif qui a la vie dure, alors même que les statistiques prouvent le contraire. Malgré tout, il y a bien quelques exceptions où les cryptomonnaies servent dans de telles affaires illégales et, à chaque fois, cela fournit une preuve supplémentaire quant au fait qu’elles ne sont pas adaptées aux usages criminels. Cela s’explique en deux mots : leur traçabilité.

Owe Martin Andresen, un Allemand de 49 ans, en a fait les frais le 7 mai dernier lors de son arrestation, après une opération conjointe des forces de l’ordre allemandes et américaines. Lors des perquisitions de son domicile et de 2 autres adresses, 1,7 million de dollars en lingots d’or ont été trouvés, ainsi que 23 000 dollars en espèces et 1,2 million de dollars sur des comptes bancaires et des portefeuilles de cryptomonnaies.

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En effet, l’intéressé est suspecté d’avoir été l’administrateur principal de Dream Market, une plateforme du darknet qui opérait entre 2013 et 2019, et qui vendait notamment de l’héroïne, du fentanyl, du crack, de la cocaïne, de la méthamphétamine et de l’oxycodone.

Nous parlions de traçabilité plus tôt, c’est effectivement celle-ci qui a permis aux enquêteurs de remonter la piste du suspect, comme le souligne Kareem Carter, agent spécial responsable du bureau de Washington D.C. du service des enquêtes criminelles de l'IRS :

La réintégration de fonds longtemps restés inactifs révèle une dure réalité : les acteurs illicites peuvent se dissimuler dans l'ombre, mais leurs traces financières demeurent. Le service des enquêtes criminelles de l'IRS est déterminé à suivre la trace de l'argent, et les agents spéciaux de notre unité de lutte contre la cybercriminalité sont déterminés à démasquer ceux qui tentent d'exploiter la technologie pour échapper à leurs responsabilités.

En novembre et en décembre 2022, Owe Martin Andresen aurait ainsi réuni les fonds cryptos de Dream Market sur d’autres portefeuilles pour tenter de les blanchir. En août 2023, il aurait ensuite eu recours à un prestataire basé à Atlanta pour acheter des lingots d’or avec lesdites cryptos, afin de les faire expédier en Allemagne, ce qui l’aurait amené à blanchir plus de 2 millions de dollars jusqu’en 2025.

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Alors que le suspect est inculpé de plusieurs chefs d’accusation en Allemagne pour 5 ans d’emprisonnement maximum chacun, les États-Unis lui portent également 6 chefs d’accusation similaires pour 20 ans d’emprisonnement maximum chacun.

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Source : Communiqué de presse

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