L'héritier de la marque Cartier écope de 8 années de prison pour blanchiment en cryptomonnaies

Le français Maximilien de Hoop Cartier, héritier de la marque Cartier, a été condamné à 8 ans de prison. Il gérait un réseau de blanchiment d’argent basé sur les cryptomonnaies, qui opérait principalement en Amérique du Sud.

L’héritier de Cartier écope de 8 années de prison

En février 2024, Maximilien de Hoop Cartier, héritier de la marque de luxe du même nom, était écroué aux États-Unis. Le verdict a été rendu cette semaine : il écope de 8 années de prison.

L’homme de 58 ans, crooner autoproclamé, était jusque là surtout connu pour ses initiatives entrepreneuriales, ainsi que des albums de musique. Mais il semblerait que Maximilien de Hoop Cartier ait également eu d’autres activités, beaucoup plus illégales.

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Selon un communiqué du Bureau du Procureur des États-Unis, Maximilien de Hoop Cartier gérait en effet une plateforme d’échange de cryptomonnaies non agréée. Celle-ci aurait permis le blanchiment de plus de 470 millions de dollars.

Maximilien de Hoop Cartier a été condamné à huit ans de prison pour son rôle dans un réseau international de blanchiment d’argent ayant blanchi des centaines de millions de dollars de produits illicites, notamment issus du trafic de drogue, à travers les États-Unis

Sociétés-écrans et cryptomonnaies

Pour ce faire, l’héritier Cartier avait créé « un réseau de sociétés-écrans et de comptes crypto », selon le procureur. Des centaines de millions de dollars étaient acheminés vers la Colombie et d’autres pays.

Cartier a ouvert plus d’une douzaine de comptes bancaires en mentant aux établissements sur la nature de ses activités, prétendant opérer dans les secteurs du logiciel et du développement informatique

Le réseau utilisait de faux contrats, factures et documents commerciaux pour donner l’illusion de légitimité. En réalité, les fonds illicites en cryptomonnaies étaient réceptionnés, convertis et déposés sur des sociétés-écrans, puis transmis à d’autres acteurs jusqu’à leur retrait en pesos colombiens.

Au total, Cartier a personnellement contribué au blanchiment de plus de 470 millions de dollars.

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En plus de cette peine de prison, Maximilien de Hoop Cartier devra restituer 2,3 millions de dollars de profits illégaux. Le procureur de New York s’est félicité de cette condamnation :

Lutter contre le blanchiment, c’est lutter contre le crime en général. Cette peine de prison envoie un message clair : ceux qui blanchissent des fonds criminels feront face à de graves conséquences.

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Source : Justice.gov

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