Blanchiment crypto : 350 milliards de dollars en 15 ans - Qu'en est-il de la finance traditionnelle ?

Les cryptomonnaies sont souvent montrées du doigt pour leur utilisation intensive dans le cadre de procédures de blanchiment. Un récent rapport estime cette activité à 350 milliards de dollars sur les 15 dernières années, soit bien loin des milliers de milliards de dollars annuels de la finance traditionnelle.

Blanchiment crypto : 350 milliards de dollars sur 15 ans

L'absence de frontières et de contrôle étatique associés aux cryptomonnaies en font un outil central de l'autonomisation financière au niveau mondial. Mais, comme tout espace de liberté construit en dehors des codes traditionnels, ces spécificités font également le bonheur des fraudeurs et autres adeptes du blanchiment.

Une activité criminelle plus souvent associée à ce secteur à l'aide de préjugés qu'en se basant sur des données chiffrées vérifiées. C'est la raison pour laquelle le récent rapport publié par le centre de recherches et de recommandations (think tank) britannique Henry Jackson Society peut apparaître comme un moyen d'estimer la véritable ampleur de ce phénomène.

Une enquête essentiellement documentée à l'aide d'une « base de données de 164 affaires de blanchiment d’argent identifiées publiquement et documentées entre 2005 et 2025 » qui fait état d'un total de 350 milliards de dollars blanchis par des criminels et des nations présentées comme « hostiles », notamment la Russie, au cours des 15 dernières années.

De quoi inciter le membre du Comité du Trésor de la Chambre des communes, Chris Coghlan, à présenter ces résultats comme un moyen de « souligner la nécessité d’une réponse politique robuste face à ce problème urgent », alors que les chercheurs responsables de ce rapport appellent le gouvernement à créer un bureau de récupération crypto, afin de les restituer à leurs propriétaires légitimes.

La sophistication et la rapidité des techniques de blanchiment utilisant les cryptomonnaies sont bien supérieures à la capacité de réaction de notre gouvernement. En conséquence, nos sanctions et nos forces de l’ordre se retrouvent de plus en plus affaiblies pour les arrêter. Chris Coghlan

La paille dans l'œil du voisin qui cache les milliers de milliards annuels de la finance mondiale

Selon les résultats plus approfondis de cette enquête, 79 % des affaires de blanchiment crypto identifiées n’ont donné lieu à aucune condamnation, alors que seulement 29 % des fonds ont fait l'objet d'une récupération par les autorités.

De quoi permettre à l'un de ses analystes, Alexander Browder, de se lancer dans l'estimation - cette fois sans filet - d'un « chiffre réel » qui pourrait être « plusieurs fois supérieur » aux centaines de milliards de dollars déjà identifiés... sur 15 ans.

Une mise en lumière nécessaire qui s'apparente tout de même à montrer la paille dans l'œil du secteur crypto sans la comparer à la véritable poutre qui semble boucher la vue des acteurs de la finance traditionnelle, dont le montant des fraudes pour blanchiment d'argent représenterait de 2 à 5 % du PIB mondial... chaque année !

Selon les estimations officielles du Groupe d’action financière (GAFI), le montant annuel de ces fraudes - dans leurs versions traditionnelles - dépasserait les 3 000 milliards de dollars (2 800 milliards d'euros). Il faudrait donc multiplier les 15 années du secteur crypto par presque 10 pour atteindre ce montant, inscrit sur une période de 12 mois.

Une réalité à laquelle il semble également important d'apporter une précision essentielle : le blanchiment d'argent dans les circuits monétaires traditionnels peut se faire sans laisser aucune trace, alors que les transactions crypto restent inscrites de façon immuable et publique sur la blockchain.

Source : Politico, BdF

