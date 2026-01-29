La plus grande banque d'Allemagne vient d'être perquisitionnée pour soupçons de blanchiment d'argent

La Deutsche Bank vient d’être perquisitionnée en Allemagne. Les procureurs ont des soupçons de blanchiment d’argent, pour des faits remontant à 2013 et incluant un oligarque russe.

La plus grande banque d’Allemagne soupçonnée de blanchiment d’argent

Selon le média local Süddeutsche Zeitung, le siège social de la Deutsche Bank, situé à Francfort, a été perquisitionné mercredi matin. Une enquête pour blanchiment d’argent aurait été ouverte. 30 officiers de police auraient cherché les lieux. Une branche de Berlin aurait également été fouillée dans la même journée.

L’affaire connecterait la Deutsche Bank à Roman Abramovich, un oligarque russe. Ce dernier fait l’objet de sanctions dans l’Union européenne, mais il a été un client de la banque allemande. Il est connu pour avoir détenu le club de football de Premier League Chelsea jusqu’à 2022, date où la Russie a envahi l’Ukraine et déclenché des sanctions économiques internationales.

Les transactions en question s’étendraient de 2013 à 2018 et incluraient une banque russe ainsi que des entreprises détenues par Abramovich. L’enquête ferait partie d’une investigation plus large sur l’oligarque russe, qui est soupçonné d’autres faits de blanchiment d’argent.

Une habitude pour la Deutsche Bank ?

Ce n’est pas la première fois que la Deutsche Bank est accusée de ce type d’actions. La plus grande banque d’Allemagne a déjà dû payer des amendes au cours des années précédentes, pour des faits liés à du blanchiment d’argent. En 2017, l’affaire dite des « mirror trades » avait fait état de blanchiments de fonds russes. La Deutsche Bank avait été forcée de payer 425 millions de dollars au département des services financiers de New York et 163 millions de livres à la FCA du Royaume-Uni.

Face à ces affaires, un agent du régulateur financier allemand BaFin avait été dépêché pour surveiller l’institution financière entre 2018 et 2024. Cette nouvelle enquête illustre également l’impact du contexte géopolitique récent : depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, certaines pratiques auparavant tolérées font l’objet d’un examen beaucoup plus strict de la part des autorités européennes.

Plus largement, cette affaire rappelle aussi que le système financier traditionnel demeure l’un des principaux canaux identifiés par les autorités pour les opérations de blanchiment d’argent… Malgré une attention médiatique souvent concentrée sur les cryptomonnaies et les nouvelles technologies de paiement. Avec encore une fois la question de la crédibilité et de l’efficacité des banques en matière de lutte contre les flux financiers illicites.

Source : Süddeutsche Zeitung

