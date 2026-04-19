Brésil : 2 stars de la musique arrêtées pour avoir blanchi 320 millions de dollars grâce aux cryptomonnaies

Deux stars de la musique, MC Poze do Rodo et MC Ryan S, ont été arrêtés au Brésil. Les deux chanteurs auraient utilisé des cryptomonnaies pour blanchir des fonds frauduleux d’une valeur de 320 millions de dollars.

Deux stars de la musique arrêtées au Brésil

Les données récoltées par les forces de l’ordre depuis l’année dernière au Brésil ont permis de cartographier une organisation centrée sur le blanchiment d’argent, selon le média local O Globo. L’opération massive a conduit à 39 mandats d’arrêt, 45 perquisitions et l’arrestation de deux personnalités de la musique : MC Poze do Rodo et MC Ryan S.

Ce sont les données du comptable associé à ces hommes, Rodrigo de Paula Morgado, qui a permis d’identifier les personnes accusées.

La police fédérale affirme avoir réussi à cartographier une structure soupçonnée de déplacer plus de 1,6 milliard de réals à travers paris illégaux, tombolas clandestines, trafic international de drogue, sociétés-écrans, cryptomonnaies et transferts à l’étranger.

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Plusieurs influenceurs connus au Brésil ont également été arrêtés au cours de l’opération. Les forces de l’ordre ont saisi des fusils automatiques, des voitures de luxe et bateaux, des avions, ainsi que des bijoux et de l’équipement électronique.

Faux comptes en banque et cryptomonnaies

Selon un communiqué des forces de l’ordre, l’enquête a permis de mettre à jour un vaste réseau financier destiné à couvrir les traces des personnes accusées. Des sociétés-écrans et de faux comptes en banque auraient été utilisés en coordination avec des cryptomonnaies, afin de blanchir des sommes considérables.

Le blanchiment en cryptomonnaies est devenu un problème majeur au Brésil. En novembre dernier, le ministre des Finances avait confirmé que les autorités faisaient désormais une priorité du blanchiment d’argent en cryptomonnaies.

En décembre, un tribunal fédéral brésilien avait condamné 14 personnes, pour avoir blanchi 95 millions de dollars. Ils avaient notamment utilisé des transactions en Bitcoin pour dissimuler l’origine des fonds illicites.

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Ces affaires soulignent la flexibilité des flux liés à la criminalité, qui font à la fois usage des techniques de blanchiment « classiques », tout en s’appuyant sur les nouvelles technologies financières telles que les cryptomonnaies.

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Source : O Globo

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