Brésil : cette entreprise cotée devient la 1re du pays à adopter une trésorerie Bitcoin (BTC)

Au Brésil, Méliuz est devenue la première entreprise cotée en Bourse à mettre sur pied une trésorerie Bitcoin (BTC). Quelle est l’ampleur de cette réserve ?

Au Brésil, Méliuz devient la première entreprise cotée

Petit à petit, le concept de trésorerie Bitcoin (BTC) prend de l’ampleur et de plus en plus d’entreprises se lancent à leur tour. Cette fois-ci, direction le Brésil, avec la société Méliuz, qui a emboîté le pas à d’autres entreprises privées telles que Strategy, Metaplanet ou encore The Blockchain Group.

Sur X, Israel Salmen, le président de Méliuz, a officialisé la nouvelle, faisant prendre un tournant à cette société historiquement spécialisée dans le cashback sur Internet :

Journée historique ! Nos actionnaires ont approuvé, à une large majorité, la transformation de Méliuz en première société de trésorerie Bitcoin cotée au Brésil.

En parallèle, l’entreprise a également acheté 274,52 bitcoins supplémentaires à un prix moyen de 103 604 dollars, pour un total de 28,4 millions de dollars. Au total, cela porte maintenant la réserve de Méliuz à 320,2 BTC, pour un montant de plus de 33,15 millions de dollars acquis à un prix moyen d’un peu plus de 101 700 dollars par unité.

Si l’on se rapporte au classement de Bitcoin Treasuries, la société grimpe désormais à la 42e place des entreprises cotées en bourse avec une trésorerie BTC.

🔎 Où et comment acheter du Bitcoin (BTC) ?

En bourse, Méliuz est aujourd’hui valorisée à 727 millions de réaux brésiliens, soit l’équivalent de 128 millions de dollars. Ainsi, sa réserve stratégique pèse aujourd’hui près de 26 % de sa capitalisation.

De son côté, le prix du BTC affiche 103 500 dollars, en hausse de 1,5 % sur 24 heures.

Mettre en place un DCA sur Bitcoin avec Trade Republic

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital