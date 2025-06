530 millions de dollars blanchis grâce aux banques et aux cryptomonnaies — Que risque ce Russe ?

Lundi, un citoyen russe a été arrêté à New York pour avoir blanchi plus d’un demi-milliard de dollars grâce à des banques américaines et des cryptomonnaies. Analysons cette affaire de plus près.

Arrêté pour avoir blanchi un demi-milliard de dollars grâce aux banques et aux cryptomonnaies

Lundi, le ministère de la Justice des États-Unis a accusé un citoyen russe habitant à New York d’avoir blanchi 530 millions de dollars, grâce aux cryptomonnaies et au système bancaire américain.

En effet, le dénommé Iurii Gugnin, âgé de 38 ans et se faisant également appeler Iurii Mashukov et George Goognin, a utilisé ses sociétés Evita Investments et Evita Pay pour faciliter ledit blanchiment à des clients étrangers.

Selon le communiqué, les clients en question lui faisaient parvenir des fonds depuis des banques russes sanctionnées, présentes sur la liste des Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain. Notamment, ces fonds étaient déplacés via une combinaison de mouvements entre des comptes bancaires américains et une conversion en cryptomonnaies, principalement en stablecoin USDT.

🔎 Quelle plateforme crypto fiable utiliser pour acheter du Bitcoin (BTC) ?

Les faits se sont déroulés entre juin 2023 et janvier 2025, et parmi les banques sanctionnées, nous pouvons citer Sberbank, Sovcombank, VTB Bank et Tinkoff Bank.

Joseph Nocella Jr., procureur pour le district Est de New York a commenté cette affaire :

Comme il est allégué, Gugnin est venu aux États-Unis et a mis en place une opération de blanchiment d’argent sous le couvert d’une start-up spécialisée dans les cryptomonnaies, qu’il a ensuite utilisée pour échapper aux sanctions et aux contrôles à l’exportation et frauder les institutions financières américaines.

Commencez votre aventure crypto avec notre guide pas-à-pas

Publicité

Au total, Iurii Gugnin est donc ciblé par 22 chefs d’accusation, dont :

Fraude bancaire et électronique ;

Complot en vue de frauder les États-Unis ;

Violation de la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationale ;

Exploitation d’une entreprise de transfert de fonds sans licence ;

Non-mise en œuvre d’un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent ;

Non-déclaration d’activité suspecte ;

Blanchiment d’argent et de complot connexe.

Pour chacun de ces chefs d’accusation, il encourt jusqu’à un maximum allant de 10 à 30 ans de prison, ce qui laisse supposer qu’il passera de nombreuses années derrière les barreaux.

👉 Pour aller plus loin — Tour d’horizon des poncifs anti-cryptos qui n’ont plus lieu d’être

Alors que certains pourraient facilement faire un raccourci fallacieux en voyant là l’utilisation des cryptomonnaies, soulignons qu’il s’agit au contraire d’une preuve supplémentaire selon laquelle elles sont inefficaces pour des activités criminelles. D’ailleurs, ce constat semble reconnu à demi-mot par Roman Rozhavsky, le directeur adjoint de la division du contre-espionnage du FBI :

Il est important de noter que l’utilisation de cryptomonnaies pour dissimuler des activités illégales n’empêchera pas le FBI et ses partenaires de vous tenir pour responsables.

En attendant, l’intéressé doit encore passer en jugement, et a été arrêté lundi à New York.

Acheter des cryptos sur eToro

Publicité - L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Source : DoJ

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital