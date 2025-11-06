600 millions d’euros blanchis en cryptomonnaies : 9 personnes arrêtées par plusieurs polices d’Europe

Cette semaine, l’Unité de coopération judiciaire de l’Union européenne (Eurojust) a annoncé l’arrestation de 9 personnes soupçonnées d’avoir coordonné plusieurs arnaques en cryptomonnaies et blanchi plus de 600 millions d’euros. Lumière sur une affaire aux proportions internationales.

Eurojust annonce l’arrestation de 9 suspects pour des arnaques en cryptomonnaies

Si la proportion de transactions frauduleuses dans l’écosystème cryptomonnaies ne représente qu’une part infime du volume total généré par l’écosystème, il n’en reste pas moins que comme pour toute nouvelle technologie, des personnes peu scrupuleuses capitalisent sur les tendances pour monter toute sorte d’arnaques.

🔎 Comment éviter les arnaques en matière de crypto ?

Sur ce sujet, l’Unité de coopération judiciaire de l’Union européenne (Eurojust) a annoncé l’arrestation de 9 personnes soupçonnées de blanchiment d’argent. En effet, les escrocs présumés sont accusés d’avoir escroqué plusieurs victimes, pour un montant de plus de 600 millions d’euros blanchi par la suite :

Les membres du réseau ont créé des dizaines de fausses plateformes d’investissement en cryptomonnaies, imitant des sites web légitimes et promettant des rendements élevés. Ils recrutaient leurs victimes par diverses méthodes, comme la publicité sur les réseaux sociaux, le démarchage téléphonique, la diffusion de fausses informations et de faux témoignages de célébrités ou d’investisseurs prospères. Lorsque les victimes transféraient des cryptomonnaies sur ces plateformes, elles ne récupéraient jamais leur argent.

Malheureusement, les victimes sont bien souvent des personnes peu expérimentées avec les cryptomonnaies, susceptibles de se laisser berner par des promesses de rendements défiants toute concurrence. Le dernier exemple en date est AccGn, qui a réussi à piéger de nombreux crédules, malgré les signaux d’alerte pointant dans le sens d’une pyramide de Ponzi.

En plus du préjudice financier et psychologique pour les victimes, ces quelques acteurs criminels ternissent l’image de toute une industrie, auprès du grand public qui ne retiendra que cela.

👉 Dans l’actualité également — Peine maximale : c’est ce que risquent les fondateurs de Samouraï Wallet, le juge veut en faire un exemple

Pour en revenir à l’affaire dont il est question aujourd’hui, les suspects ont été arrêtés entre le 27 et le 29 octobre dernier, dans le cadre d’une opération coordonnant des forces de police françaises, belges, chypriotes, allemandes et espagnoles. Lors des perquisitions, 800 000 euros ont été saisis sur des comptes bancaires, ainsi que 300 000 euros en espèces et 415 000 euros.

Concernant les 600 millions d’euros blanchis, le communiqué ne précise pas s’il sera possible ou non de les récupérer.

Source : Eurojust

