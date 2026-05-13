« Bitcoin n’a pas joué le rôle de valeur refuge que beaucoup espéraient », d'après Ray Dalio

Souvent comparé à de l’or numérique, le Bitcoin divise sur sa capacité effective à représenter une valeur refuge en temps de crise. Un rôle qu’il aurait apparemment du mal à jouer de manière effective, selon le milliardaire et célèbre investisseur américain, Ray Dalio.

« Bitcoin n’a pas joué le rôle de valeur refuge que beaucoup espéraient »

Depuis sa création, le statut du Bitcoin suscite de nombreux débats, notamment afin de déterminer si la rareté programmée de ses BTC - limitée à 21 millions d'unités au total - peut réellement lui permettre de s'imposer comme une version numérique de l'or.

Car la hausse constante du prix du BTC depuis sa création - malgré une volatilité importante en cours de route - semble confirmer sa capacité à offrir une réserve de valeur importante, comme ne manquera pas de le confirmer le fondateur de LinkedIn qui a récemment annoncé qu'il avait commencé à en acheter dès 2014, alors qu'il coûtait moins de 1 000 dollars.

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Toutefois, le Bitcoin semble avoir un peu plus de mal à confirmer son « rôle de valeur refuge que beaucoup attendaient », selon le milliardaire et célèbre investisseur américain, Ray Dalio. Une affirmation publiée sur le réseau X qui intervient alors que cette cryptomonnaie emblématique « suscite beaucoup d’intérêt », désormais bien au-delà du seul secteur crypto.

Une déclaration qui nécessite de toute évidence de poser un contexte, notamment en rappelant que le même Ray Dalio conseillait fin juillet 2025 d'allouer 15 % de ses avoirs en Bitcoin pour faire face à la menace de la dette américaine, alors que le BTC évoluait aux environs des 118 000 dollars.

Depuis cette période, le cours du BTC a plongé de plus de 30 % à la baisse, pour atteindre actuellement les 81 000 dollars. Et cela semble permettre à Ray Dalio de retirer le statut de valeur refuge au Bitcoin, alors même qu'il revient de bien plus bas, dans le cadre d'une tendance haussière que certains estiment partie pour atteindre le million de dollars.

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Bitcoin vs or : un débat sans fin

Afin d'étayer son analyse, Ray Dalio souligne trois raisons en capacité d'expliquer cette défaillance du Bitcoin :

Un manque de confidentialité « qui explique pourquoi les banques centrales ne cherchent pas à en détenir » ;

Une corrélation trop importante avec les actions technologiques, qui implique des ventes de BTC en cas de pression ;

Un marché présenté comme « relativement petit et contrôlable », en comparaison de l'or qui reste « unique en son genre ».

En fin de compte, l'or reste plus largement détenu, profondément ancré et joue toujours un rôle central dans le système mondial. Ray Dalio

📰 L'or et l'argent en baisse, le Bitcoin résiste mieux que les valeurs refuges traditionnelles

Une déclaration qui ne manque pas de déclencher de nombreuses critiques, déjà vis-à-vis du cours de l'or qui a tout de même enregistré l'une des pires baisses de son histoire au mois de janvier dernier, avec un recul supérieur à 10 % sur 24 heures qui n'a toujours pas été comblé.

Ou encore sur le fait que le Bitcoin reste « un refuge pour les personnes et les entreprises dont le pouvoir d'achat est impitoyablement détruit par les banques centrales », selon le compte River, notamment dans les pays aux structures bancaires et monétaires défaillantes. De plus, « les gens ne peuvent pas facilement payer avec de l'or, le transporter à travers les frontières, ou l'utiliser numériquement » comme cela est possible avec l'or numérique.

Et que dire du caractère présenté comme « unique » de l'or, qui va faire hurler bon nombre de maximalistes du Bitcoin peu enclins à inscrire le BTC dans le flot, souvent jugé inutile, des milliers d'altcoins disponibles...

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Sources : Ray Dalio, River

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