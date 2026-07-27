Elon Musk : « l’argent n’aura plus d’importance en 2036 »

Elon Musk prédit que l’argent n’aura plus d’importance en 2036, l’IA et la robotique devant créer une abondance de biens et services sans précédent.

Une prédiction choc signée Elon Musk

C’est au cours d’un entretien de 85 minutes accordé à Zanny Minton Beddoes, rédactrice en chef de The Economist, dans sa Gigafactory texane, qu’Elon Musk a lâché sa dernière prophétie. « Je vais faire une autre prédiction : l’argent n’aura plus d’importance en 2036 ».

“Money won’t matter in 2036,” claims @elonmusk on the latest episode of The Insider. He tells @zannymb, The Economist’s editor-in-chief, how people will live when AI and robots can do every job and why he expects deflation, not inflation: https://t.co/IQwRnHXAXM pic.twitter.com/zdH36G9iaz — The Economist (@TheEconomist) July 25, 2026

Le raisonnement du patron de Tesla (TSLA) et SpaceX repose sur une équation simple. La valeur de l’argent dépend de l’accès aux biens et services.

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Or, si les robots et l’intelligence artificielle finissent par produire davantage que ce qu’un être humain peut consommer, la monnaie perd tout son sens.

Vous avez besoin d’argent pour la nourriture, le logement, le transport, les loisirs. Si tout cela est si abondant, à quoi vous sert l’argent ? Elon Musk.

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Vers une économie de l’abondance sans inflation ?

Interrogé sur les risques d’une telle bascule, Musk a esquissé le contour d’un nouveau modèle économique. Selon lui, les gouvernements pourraient directement soutenir financièrement les citoyens, le Trésor américain distribuant des paiements à la population.

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Quand Zanny Minton Beddoes lui a objecté qu’une telle création monétaire risquait de provoquer de l’inflation, le milliardaire a balayé l’argument. Pour lui, l’inflation dépend uniquement de l’équilibre entre la masse monétaire et la production. Si l’IA fait exploser l’offre de biens et services, il devient possible d’augmenter la masse monétaire sans conséquence.

L’inflation est simplement le rapport entre la quantité de monnaie et les biens et services disponibles. Ainsi, si la production de biens et de services augmente fortement, vous pouvez créer de la monnaie dans la base de données, à condition que cette création monétaire soit inférieure au rythme de croissance des biens et services. Dans ce cas, vous obtenez en réalité de la déflation. Elon Musk.

Musk va même plus loin. À ses yeux, c’est la déflation, et non l’inflation, qui pourrait devenir le vrai défi économique des prochaines années, si la production croît plus vite que la monnaie en circulation.

Une transition politiquement explosive

La rédactrice en chef de The Economist a soulevé un point crucial. Comment atteindre cette utopie sans provoquer d’énormes bouleversements ? Les craintes liées au remplacement des emplois par l’IA pourraient déclencher des vagues de demandes de nationalisation, de hausses d’impôts sur le capital, ou encore la mise en place d’un revenu universel.

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Musk lui-même reconnaît son ambivalence. Son état d’esprit oscille entre excitation et peur, parfois plusieurs fois dans la même journée. Il maintient toutefois sa prédiction : l’IA pourrait dépasser l’intelligence combinée de l’humanité d’ici environ cinq ans.

Le discours détonne, alors que Musk avait récemment qualifié la plupart des cryptomonnaies d’arnaques lors d’une audience judiciaire. Il n’a d’ailleurs pas évoqué le rôle éventuel du Bitcoin ou des actifs numériques dans ce monde post-monétaire.

Des critiques immédiates

La sortie du milliardaire, dont la fortune frôle les 1 000 milliards de dollars après l’IPO record de SpaceX, n’a pas manqué de faire réagir. Plusieurs observateurs soulignent que certaines ressources resteront par nature limitées, comme les œuvres d’art uniques, les places de concert en première rangée, ou les biens immobiliers rares. L’argent conserverait alors son rôle d’arbitrage entre demandes concurrentes pour ces biens rares.

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Reste que la vision de Musk, aussi radicale soit-elle, s’inscrit dans un débat de plus en plus pressant. À mesure que l’IA générative et la robotique progressent, la question de la valeur du travail, de la monnaie et de la redistribution des richesses ne cesse de gagner en actualité.

Source : The Economist

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