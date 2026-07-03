Faut-il acheter l'action Schneider Electric, le géant discret de l'infrastructure de l'IA ?

L'entreprise française Schneider Electric est en train de s'imposer comme l'un des grands gagnants européens du boom des data centers pour l'IA avec un chiffre d'affaires record au 1er trimestre 2026 et un pari à 3,1 milliards de dollars sur l'IA industrielle via le rachat de Cognite. La question n'est donc plus de savoir si Schneider Electric est un acteur pertinent de la vague IA, mais de savoir si son action mérite encore d'être achetée à un prix aussi élevé.

Avant de répondre à la question de savoir s'il faut acheter l'action Schneider Electric, revenons sur ce qu'est réellement l'entreprise et sur la place, encore largement méconnue, qu'elle occupe aujourd'hui dans l'écosystème de l'IA.

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Qu'est-ce que Schneider Electric ?

Schneider Electric est une entreprise française dont les origines remontent au 19e siècle et dont le siège est à Rueil-Malmaison, en région parisienne. Le groupe est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux de la gestion de l'énergie et des automatismes industriels, présent dans plus de 100 pays et employant plus de 150 000 personnes.

Son activité s'organise autour de 2 grands segments :

La gestion de l'énergie , qui regroupe la distribution électrique basse et moyenne tension, l'alimentation sécurisée (onduleurs) et l'automatisation des bâtiments : c'est le principal moteur de croissance du groupe ;

, qui regroupe la distribution électrique basse et moyenne tension, l'alimentation sécurisée (onduleurs) et l'automatisation des bâtiments : ; Les automatismes industriels, qui couvrent l'automatisation des usines et des procédés industriels, ainsi que l'activité logicielle, notamment via sa filiale AVEVA.

Cotée sur Euronext Paris, l'action Schneider Electric fait partie de l'indice CAC 40 et constitue l'une des plus grosses capitalisations de la Bourse de Paris. Le groupe est dirigé depuis 2025 par Olivier Blum, qui a fait de l'électrification, de la numérisation et de l'IA les trois axes structurels de sa stratégie « Advancing Energy Tech ».

L'action Schneider Electric en bref

Voici un aperçu des principales données de l'action Schneider Electric 👇

Indicateur Valeur Cours de l'action 275,90 € Ticker SU (Euronext Paris) Capitalisation boursière 161,24 milliards d'euros Plus bas 52 semaines 208,80 € Plus haut 52 semaines 293,70 € Performance sur 1 an +22,4 % Performance sur 5 ans + 106 % Éligible au PEA Oui ✅

Données du 3 juillet 2026

Un pilier méconnu de l'infrastructure de l'IA

L'infrastructure de l'IA est souvent réduite aux GPU de Nvidia ou aux machines de lithographie d'ASML. Pourtant, un maillon plus discret est tout aussi critique : l'alimentation électrique et le refroidissement des data centers qui font tourner ces puces.

C'est précisément le cœur de métier de Schneider Electric. L'entreprise fournit l'ensemble de l'architecture électrique d'un centre de données : distribution moyenne et basse tension, onduleurs, gestion de l'énergie et, de plus en plus, solutions de refroidissement liquide indispensables aux racks de calcul haute densité de l'IA. Cette activité fait de Schneider un fournisseur « de pelles et de pioches » de la ruée vers l'IA : l'entreprise ne fabrique pas les puces, mais elle équipe les data centers qui les hébergent, sans en porter le risque technologique.

Cette exposition de Schneider Electric à l'IA n'a rien de théorique. Lors du 1er trimestre 2026, les centres de données ont constitué le principal moteur de croissance du groupe, avec une dynamique à deux chiffres particulièrement forte en Amérique du Nord. Schneider a par ailleurs multiplié les initiatives pour renforcer son positionnement :

un partenariat avec Nvidia autour de la conception de « AI factories » et d'architectures de référence pour les data centers de nouvelle génération ;

une collaboration avec Hon Hai (Foxconn) sur les centres de données dédiés à l'IA ;

le rachat de Motivair, spécialiste du refroidissement liquide, pour couvrir des puissances allant de 105 kW à 2,5 MW par système.

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Le rachat de Cognite à 3,1 milliards de dollars : le pari sur l'IA industrielle

Fin juin 2026, Schneider Electric a annoncé l'acquisition de Cognite pour 3,1 milliards de dollars, une opération présentée comme la plus importante sortie d'une entreprise logicielle de l'histoire de la Norvège.

Cognite est une société d'IA industrielle issue du groupe norvégien Aker. Elle revendique un chiffre d'affaires supérieur à 170 millions de dollars en 2025, environ 800 salariés et une croissance soutenue de ses revenus récurrents. Sa plateforme Atlas AI structure les données industrielles complexes pour les rendre exploitables par des agents IA, un enjeu clé pour l'automatisation des usines et des sites industriels.

Concrètement, Cognite sera intégrée à AVEVA, au sein de la division automatismes industriels de Schneider Electric. L'objectif est d'accélérer le virage de Schneider vers l'IA industrielle et de renforcer la part de revenus logiciels et récurrents.

Le marché a toutefois accueilli l'annonce avec prudence : l'action Schneider Electric a chuté d'environ 2,4 % le jour de l'opération, les investisseurs s'interrogeant sur le prix payé pour le rachat et sur le temps nécessaire pour que cette acquisition crée de la valeur.

👉 En savoir plus sur le rachat de Cognite par Schneider Electric

Les arguments pour acheter l'action Schneider Electric

1. Un bénéficiaire direct du boom des data centers. Schneider fournit toute la chaîne électrique et le refroidissement des centres de données, désormais son premier moteur de croissance. C'est une exposition directe à l'IA, moins risquée que le pari sur un fabricant de puces isolé, car elle ne dépend pas d'une seule technologie gagnante.

2. Un modèle diversifié et de plus en plus récurrent. Entre gestion de l'énergie et automatismes industriels, Schneider dispose d'un modèle équilibré. La montée en puissance du logiciel (AVEVA, puis Cognite) pousse le groupe vers davantage de revenus récurrents, un profil généralement mieux valorisé par le marché.

3. Des partenariats et acquisitions stratégiques de premier plan. Le partenariat avec Nvidia sur les fabriques d'IA, la collaboration avec Foxconn et le rachat de Motivair dans le refroidissement liquide positionnent Schneider au plus près des racks IA les plus denses, là où la demande d'infrastructure est la plus forte.

4. Une politique de retour à l'actionnaire régulière. Valeur de fond de portefeuille du CAC 40, Schneider combine un dividende régulier et un programme de rachat d'actions de 2,5 à 3,5 milliards d'euros jusqu'à fin 2030, ce qui soutient structurellement le cours.

5. Une éligibilité au PEA. Contrairement aux grands acteurs américains de l'IA comme Nvidia ou AMD, l'action Schneider Electric est éligible au PEA. Elle permet donc de s'exposer indirectement à la thématique de l'IA tout en profitant d'un cadre fiscal avantageux après 5 ans de détention.

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Les arguments contre l'achat de l'action Schneider Electric

1. Une valorisation proche des plus-hauts. À environ 275 €, l'action de Schneider Electric évolue à proximité de son record historique à 293,70 €. Toute déception sur les résultats pourrait provoquer une correction.

2. Le pari de Cognite qui reste à prouver. L'acquisition de Cognite à 3,1 milliards de dollars a été accueillie par un léger repli du cours de l'action. L'opération n'est pas encore finalisée et l'intégration de Cognite à AVEVA comporte un risque d'exécution comme toute acquisition de cette ampleur.

3. Une exposition aux incertitudes macroéconomiques et géopolitiques. La direction a elle-même signalé que le 2e trimestre pourrait être perturbé par les tensions au Moyen-Orient, tandis que les marchés résidentiels chinois et américains restent sous la pression des taux d'intérêt.

4. Une montée en puissance progressive de l'IA logicielle. Selon la direction, la contribution des solutions natives en IA ne devrait devenir significative qu'à partir de 2027. La création de valeur liée à cette bascule est donc en partie différée dans le temps.

Sur quelle plateforme acheter l'action Schneider Electric ?

L'action Schneider Electric est cotée sur Euronext Paris. En tant qu'action française, elle est donc éligible au PEA, ce qui permet de bénéficier d'un cadre fiscal avantageux après 5 ans de détention. Elle est également accessible via un Compte-Titres Ordinaire (CTO).

Voici notre sélection de plateformes pour acheter l'action Schneider Electric 👇

Collaborations commerciales.

Revolut ne propose pas de PEA, mais peut constituer une option pratique si vous disposez déjà d'un compte sur l'application : vous pouvez alors acheter l'action Schneider Electric directement via un Compte-Titres Ordinaire, sans avoir à ouvrir un PEA ailleurs.

Notre verdict sur l'action Schneider Electric

Schneider Electric est une entreprise dont la solidité n'est plus à démontrer : leader mondial de la gestion de l'énergie, modèle diversifié, visibilité forte sur ses marchés et statut de valeur de fond de portefeuille du CAC 40. La nouveauté en 2026, c'est que le groupe s'affirme comme l'un des acteurs européens les plus directement exposés au cycle d'investissement dans l'IA, comme le confirment ses partenariats avec Nvidia et Foxconn et son pari à 3,1 milliards de dollars sur Cognite.

Le principal point de vigilance n'est pas la qualité de l'entreprise, mais le prix de son action. À un cours proche de son record historique et avec un potentiel de hausse limité selon les analystes, l'action Schneider Electric intègre déjà une prime de qualité importante. À cela s'ajoute une acquisition de Cognite qui reste à digérer.

Pour les investisseurs à long terme cherchant une exposition défensive à l'IA, Schneider Electric constitue un complément cohérent à un portefeuille plus volatil : un moyen de profiter de la construction des data centers sans dépendre d'un seul fabricant de puces, le tout dans le cadre fiscal du PEA.

Pour les investisseurs cherchant un point d'entrée plus attractif, attendre un repli ou la publication des prochains résultats prévus le 30 juillet 2026 peut apporter davantage de visibilité, notamment sur l'avancement de l'intégration de Cognite.

👉 Lisez aussi : Les 10 meilleures actions pour investir dans l'IA en 2026

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