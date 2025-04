Bitcoin (BTC) à 200 000 dollars en 2025 : la prévision de la banque Standard Chartered

La banque britannique Standard Chartered a de nouveau livré une de ses prédictions sur le cours du Bitcoin. Selon elle, la cryptomonnaie est sur une courbe ascendante durable : elle pourrait atteindre 120 000 dollars d’ici à l’été.

Par ailleurs, la banque estime qu’un nouveau bull run sera déclenché : elle envisage un BTC à 200 000 dollars d’ici à la fin de l’année 2025. Cette prédiction a été publiée par l’équipe de recherche de Standard Chartered, dans une note proposée aux investisseurs.

Selon l’analyste Geoffrey Kendrick, la ruée vers le Bitcoin a été déclenchée par la déstabilisation économique qui a eu lieu du côté des États-Unis. Les investisseurs se détacheraient des produits basés sur le dollar, à l’instar des bons du Trésor américain, et chercheraient de nouveaux havres, dont les cryptomonnaies.

Autre tendance soulignée par le rapport : les whales continuent d’accumuler du Bitcoin, un signe que les investisseurs institutionnels sont toujours bien présents. Par ailleurs, les ETF Bitcoin continuent de susciter l’intérêt, après avoir été lancés l’année dernière.

