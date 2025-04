Monero (XMR) grimpe de 43 % en quelques heures, que s'est-il passé ?

Le cours des cryptomonnaies, y compris celles disposant d’une forte capitalisation comme Bitcoin (BTC), est par nature très volatil. Ces variations de prix sont généralement provoquées par un changement soudain de l’offre ou de la demande, souvent déclenché par une annonce ou un événement exceptionnel.

C’est précisément ce qui est arrivé au Monero (XMR) dans la nuit de dimanche à lundi.

Cours du XMR contre le dollar

Alors que le prix du XMR évoluait sous les 250 dollars depuis le mois d'avril 2022, soit 3 ans, celui-ci a brusquement atteint les 330 dollars, marquant une hausse de 43 % en moins de 3 heures.

Depuis, le cours a corrigé d’environ 20 %, revenant autour des 257 dollars, où il semble se stabiliser, conservant une progression de plus de 15 %.

Ce mouvement haussier semble avoir été déclenché par la vente de plus de 300 millions de dollars de BTC contre du XMR, issus de ce qui semble être le piratage d'un portefeuille.

C’est l’enquêteur on-chain ZachXBT qui a révélé plus de détails dans un post publié sur le réseau X.

Nine hours ago a suspicious transfer was made from a potential victim for 3520 BTC ($330.7M)

Theft address

bc1qcrypchnrdx87jnal5e5m849fw460t4gk7vz55g

Shortly after the funds began to be laundered via 6+ instant exchanges and was swapped for XMR causing the XMR price to spike…

— ZachXBT (@zachxbt) April 28, 2025