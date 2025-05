Tether va-t-il lancer un nouveau stablecoin face au Genius Act américain ?

Alors que les États-Unis avancent sur un encadrement réglementaire des stablecoins, Tether se dit prêt à s’adapter. Le géant du secteur envisage de lancer un nouveau stablecoin en dollars destiné au marché américain. Le but serait de séduire les régulateurs et les investisseurs institutionnels... pour maintenir sa premièren place mondiane.

Tether : bientôt un nouveau stablecoin ?

La législation sur les stablecoins prend forme aux États-Unis grâce au Genius Act, soutenu par une partie du Congrès. Ce texte, adopté par le Sénat la semaine dernière après la levée d’un blocage démocrate, introduit des règles plus strictes pour les émetteurs de stablecoins comme Tether (et son USDT) ou Circle (et son USDC) sur la transparence, le blanchiment d’argent et les exigences de licence.

Il impose également à ces émetteurs de garantir leurs tokens par des actifs jugés sûrs, comme des bons du Trésor à court terme. Des règles qui s'appliquent aussi aux acteurs étrangers comme Tether. Or, pour soutenir la valeur de son USDT, Tether utilise un panier d’actifs très variés. 81 % seraient adossés à des bons du Trésor et des fonds monétaires, mais le reste serait en bitcoins, prêts garantis ou en or.

Paolo Ardoino, directeur général de Tether, a donc annoncé que l’entreprise envisageait de lancer un nouveau stablecoin en dollars spécifiquement conçu pour se conformer à la réglementation américaine.

Nous envisageons un stablecoin domestique aux États-Unis qui aurait des fonctionnalités différentes, afin de mieux s’intégrer à l’écosystème réglementaire américain.

Ce futur stablecoin serait distinct de l’USDT et adapté aux exigences du Genius Act, mais le projet n'est pas encore officiellement lancé. La société attend en effet une version finalisée de la loi avant de s’engager, pour s'y adapter du mieux possible.

L’USDT reste dominant sur les marchés émergents

Malgré ce pivot vers les États-Unis, Tether réaffirme sa priorité : continuer à servir les marchés émergents, où l’USDT reste incontournable. Initialement, les stablecoins étaient conçus pour permettre aux investisseurs en crypto de sécuriser leurs gains sans quitter l’écosystème des cryptomonnaies. Cela permet notamment, en France, d'échapper à l'impôt tant que les fonds restent en stablecoin au lieu d'être vendus en euros.

Mais aujourd'hui, selon les données de la société, Tether est utilisé par plus de 420 millions de personnes en Afrique, en Asie et en Amérique latine ; des régions caractérisées par un accès limité aux services bancaires traditionnels et une monnaie locale instable. Il représente plus de 60 % de la capitalisation totale du marché des stablecoins, estimée à 243 milliards de dollars en mai 2025.

Nous croyons en l’importance de l’USDT en tant que dollar numérique le plus utilisé sur tous les marchés émergents. Paolo Ardoino

Tether affirme donc que sa priorité reste « les 30 milliards de personnes en dehors du système bancaire ». L'USDT restera donc un outil pour les personnes non bancarisées.

Les stablecoins sont certainement importants aux États-Unis, mais il est vrai qu'aux États-Unis, vous disposez de nombreuses façons de vous payer mutuellement : Zelle, PayPal, cartes de débit, cartes de crédit, espèces... Paolo Ardoino

Ainsi, le lancement d’un nouveau stablecoin ne signifie pas un abandon de la stratégie globale de Tether, mais plutôt d’un élargissement de son offre.

