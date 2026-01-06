Les analystes de Goldman Sachs ont favorisé Coinbase cette semaine, jugeant que la plateforme était prometteuse. En retour, le cours du COIN a bondi.

Goldman Sachs juge que l’action de Coinbase est prometteuse

Goldman Sachs évalue régulièrement les actions pour juger de leur intérêt. Cette semaine, elle a jugé positivement l’action de la plateforme d’échange Coinbase. Les analystes ont en effet fait passer leur conseil de « NEUTRE » à « ACHETEZ ».

L’institution financière souligne que Coinbase a ajouté de nombreuses cordes à son arc ces derniers mois, avec notamment les marchés prédictifs ou encore la tokénisation :

Les nouveaux produits récemment lancés par COIN – couvrant le courtage traditionnel, les services bancaires numériques pour particuliers et entreprises, la gestion de patrimoine numérique et la tokenisation – renforcent nettement sa compétitivité face aux néo-brokers qui proposent déjà une gamme complète de produits traditionnels et crypto.

✅ Notre avis sur Coinbase, une des principales plateformes d’échange crypto

Les équipes de Goldman Sachs ont relevé leur objectif de prix pour l’action COIN. Il passe à 303 dollars, contre 294 dollars jusque là. Par ailleurs, la note estime que Coinbase connaîtra une croissance de ses revenus de 12 %, contre 8 % en moyenne pour ses concurrents.

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde

L’action de Coinbase bondit

L’action de Coinbase a bondi hier, apparemment en réaction aux prédictions de Goldman Sachs. Elle clôturait en hausse de 7,77 % en fin de journée aux États-Unis :

Le cours de l’action COIN bondit depuis le début de l’année

L’action de Coinbase bénéficie d’un regain d’attention après des semaines plutôt moroses. Après avoir été portée au-delà des 400 dollars en octobre dernier, dans le sillage du cours du Bitcoin (BTC), l’action avait atteint un plus bas local à 225 dollars en ce début d’année.

En décembre dernier, Coinbase a révélé de multiples nouveautés : le trading d’actions tokénisées, un service de marchés prédictifs, ainsi qu’un outil de création de stablecoins sur mesure. La plateforme d’échange vise large, dans un marché qui s’est ouvert depuis le changement d’administration américaine.

💡 Commandez notre 6e journal : L’ombre des États-Unis plane sur les cryptomonnaies

Coinbase connaît un beau fixe, même si le marché des cryptomonnaies est plutôt hésitant depuis plusieurs semaines. Après avoir connu des sommets en 2025, le cours du Bitcoin est ainsi entré dans une phase de correction. De quoi inciter à diversifier les axes de développement, à l’instar de Coinbase.

Faites fructifier votre capital grâce aux analyses et stratégies de nos experts

Publicité

Source : Decrypt

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.