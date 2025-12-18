Coinbase lance un protocole de création de stablecoins custom pour les entreprises

La révolution des stablecoins est en marche. Coinbase lance un protocole de création de stablecoins, dans le sillage d’autres acteurs comme Stripe et Paxos. Comment cela fonctionne-t-il ?

Coinbase vous permet de créer facilement vos stablecoins

L’entreprise Coinbase a annoncé une flopée de nouveautés cette semaine, dont Coinbase Custom Stablecoins. Le service permet aux entreprises de créer leurs propres stablecoins. Il s’agit d’un modèle qu’on peut qualifier de « stablecoin as a service ».

Pour l’instant, la firme reste peu claire sur les actifs qui adosseront ces stablecoins, on sait cependant que la solution reposera en partie sur l’USDC, son stablecoin dollar natif :

Vous pouvez créer votre propre stablecoin personnalisé et brandé avec Coinbase, adossé à des collatéraux flexibles, comprenant entre autres l’USDC.

💡 Notre guide sur l’USD Coin (USDC), le stablecoin dollar de Circle et Coinbase

L’entreprise promet une interopérabilité avec les blockchains prises en charge. Coinbase s’associe pour ce projet avec Flipcash, Solflare et R2.

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde

Le tsunami des stablecoins ?

Les entreprises se ruent sur les stablecoins privés, qui font l’objet d’un énorme enthousiasme ces derniers mois. Les services de création « custom » de stablecoins se multiplient donc eux aussi. Avant Coinbase, Stripe avait proposé sa propre plateforme : Open Issuance.

👉 Notre top 10 des stablecoins pour générer un rendement passif

Ces nouveaux modèles se détachent d’acteurs historiques comme Paxos, notamment par la grande flexibilité et rapidité de l’émission de tokens. Le revers de la médaille, c’est cependant que juridiquement, le stablecoin reste détenu par Coinbase/Circle. Ces derniers offrent en effet un service, pas un transfert de licence monétaire.

Les limitations de ce modèle

En l’occurrence, Coinbase propose à une entreprise de promouvoir son stablecoin, lui-même basé sur le stablecoin natif USDC, lui-même garanti par des actifs liés au dollar américain.

🌐 Dans l’actualité – Emmanuel Macron veut renforcer le rôle international de l’euro avec les stablecoins

C’est un élément à garder en tête à l’époque où tout un chacun propose des stablecoins. Comme pour les autres types de cryptomonnaies, il faut se demander qui a le plus de contrôle sur l’actif et quelles implications cela a en termes de décentralisation/déconcentration.

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €

Publicité

Source : Coinbase

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.