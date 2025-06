+34 % pour Circle et +16 % pour Coinbase : la loi sur les stablecoins fait des heureux en bourse

Dans le sillage de l'adoption du GENIUS ACT, les actions de Circle et de Coinbase ont vu leur cours exploser en bourse mercredi. Retour sur ces belles performances.

Circle s’envole sur fond de GENIUS ACT

Hier aux États-Unis, le Sénat a officiellement voté en faveur du fameux GENIUS ACT, offrant un cadre réglementaire aux stablecoins. En moins d’un an, le pays est ainsi passé d’un flou réglementaire qui lui valait les critiques de l’industrie, à une position de leader renouvelée.

Dans ce contexte, nous avons vu de nombreuses initiatives liées aux stablecoins émerger au cours de ces derniers mois, anticipant le vote favorable d’hier. Maintenant que tout cela a été concrétisé, tous les voyants semblent au vert pour que cette croissance s’accélère.

🔎 Où et comment acheter l'action de Circle ?

En réponse à ce tournant décisif, les marchés financiers ont largement récompensé Circle, l’émetteur du stablecoin USDC, qui a vu son court s’envoler de près de 34 %, pour rejoindre les 200 dollars environ. Nous en parlions d’ailleurs brièvement en début d’après-midi, et l’entreprise, qui est désormais valorisée à 43,9 milliards de dollars, est à présent aux portes du top 200 des plus sociétés américaines les plus capitalisées.

Parmi les grands gagnants de cette performance hallucinante, nous pouvons bien évidemment parler de Jeremy Allaire, le cofondateur et PDG de Circle. Selon le classement de Forbes, l’entrepreneur est effectivement à la 1 007ᵉ place des personnes les plus riches du monde, avec un patrimoine dorénavant estimé à 3,7 milliards de dollars.

Coinbase tire aussi son épingle du jeu

Concernant les autres bonnes performances conséquentes à l’adoption du Genius Act, il y a également Coinbase, qui joue d’ailleurs un rôle stratégique dans le développement de l’USDC.

Lors de la séance de mercredi, l’action COIN a ainsi progressé de plus de 16 %, pour attendre les 295 dollars, permettant ainsi au titre de tenter un dépassement des niveaux du mois de janvier :

Cours de l’action COIN en données quotidiennes

À court terme et à condition que cette hausse se poursuive, l’action de Coinbase pourrait donc passer au-dessus de 350 dollars pour battre son point haut de décembre, avant de viser son plus haut historique (ATH) à 429 dollars atteint au cours de sa première journée sur les marchés. Pour le moment, l’entreprise affiche une capitalisation de 75,21 milliards de dollars, ce qui lui vaut une 136e place au classement des sociétés américaines.

👉 Pour aller plus loin — Quel est notre avis sur la plateforme crypto de Coinbase

Pour faire un parallèle au classement des milliardaires, Brian Armstrong, le cofondateur et PDG de Coinbase, voit sa fortune estimée à 12,4 milliards de dollars, ce qui lui vaut une 205ᵉ place au classement de Forbes.

Du côté du marché des stablecoins, si avec 155,74 milliards de dollars, l’USDT de Tether est toujours leader avec une capitalisation supérieure de 153,5 % à celle de l’USDC, notons que cette différence était alors de 213 % au 1er janvier.

Sources : TradingView, Forbes

