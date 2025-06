Le GENIUS Act adopté par le Sénat américain : un tournant pour l’industrie crypto et Donald Trump

Dans un vote historique, le Sénat américain a approuvé un cadre réglementaire pour les stablecoins, offrant une victoire majeure à l'industrie crypto et à Donald Trump. Une avancée bipartisane qui pourrait bouleverser l’économie des paiements aux États-Unis.

Un cadre clair pour les stablecoins en dollars

Le 18 juin 2025, le Sénat américain a adopté dans l'après-midi avec une majorité de 68 voix contre 30 le GENIUS Act, un projet de loi définissant les règles d'encadrement pour les stablecoins indexés sur le dollar.

Ces cryptomonnaies, comme l’USDT de Tether ou l’USDC de Circle, devront désormais être adossées à des réserves en dollars équivalentes, investies dans de la dette publique à court terme ou d’autres produits similaires. Ces réserves devront être supervisées par des régulateurs fédéraux ou étatiques.

Tim Scott, sénateur républicain et président de la commission bancaire du Sénat, a salué un texte « apportant de la clarté à un secteur resté trop longtemps dans le flou ». Le vote marque l’aboutissement de plusieurs années de lobbying intensif par les géants du secteur, qui ont investi des centaines de millions de dollars pour faire élire des candidats pro-crypto.

En parallèle, des banques — surtout les plus petites — s’inquiètent de cette évolution, redoutant une fuite des dépôts vers les stablecoins. D’autres, les plus grandes, envisagent déjà d’émettre leurs propres stablecoin pour capter une part de ce marché lucratif. Selon plusieurs estimations d’analystes spécialisés, Tether Holdings SA génèrerait environ 1,5 milliard de dollars de profits nets par an seulement grâce aux intérêts perçus sur les réserves qu’il détient.

Trump, stablecoins et tensions politiques

La loi représente également une avancée personnelle pour Donald Trump. Le stablecoin USD1, émis par World Liberty Financial et donc affilié au président, a déjà atteint une capitalisation d’environ 2 milliards de dollars. Mais ce stablecoin soulève une vive controverse, car le GENIUS Act, récemment adopté par le Sénat, interdit aux membres du Congrès et à leurs familles de tirer profit d’émissions de stablecoins... mais exclut expressément le président et le vice-président de cette restriction.

Cette faille juridique a été dénoncée comme un potentiel « conflit d’intérêts sans précédent » par Elizabeth Warren, sénatrice démocrate et critique farouche du texte, qui accuse la loi de « supercharger la corruption de Donald Trump ». Malgré des tentatives démocrates pour intégrer un amendement visant à inclure l’exécutif dans ces limitations, la disposition a été rejetée.

Le soutien assumé de Trump au secteur crypto, nouveau cheval de bataille politique, pourrait lui servir de levier économique et électoral. Bill Hagerty, sénateur républicain du Tennessee et principal promoteur du texte, a confirmé avoir échangé avec Trump et espère que la Chambre des représentants adoptera le texte « dans les plus brefs délais ».

Mais tout n’est pas joué : la Chambre travaille sur un projet plus large de régulation du marché crypto dans son ensemble. Elle devra décider si elle adopte le texte du Sénat tel quel ou si elle propose un compromis. Or, selon le sénateur Thom Tillis, toute modification risquerait de tuer la loi : « Si la Chambre l’amende et le renvoie, il sera mort-né. »

Si la loi est validée par la Chambre et signée par Trump, elle pourrait ouvrir la voie à une adoption massive des stablecoins comme moyen de paiement alternatif, plus rapide et moins coûteux que les cartes bancaires. Une révolution que les géants de la tech et du commerce suivront de près.

