Fuite de données chez Coinbase : la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour la sécurité des investisseurs crypto ?

En raison de la vague de kidnappings en France depuis ce début d'année 2025, la communauté crypto est plus que jamais animée par un débat portant sur la vie privée des détenteurs de cryptomonnaies. Laxisme judiciaire, insécurité, obligations juridiques de divulguer son adresse postale lorsque l'on s'inscrit sur une plateforme centralisée... les points de défaillance sont nombreux.

Et c'est précisément ce dernier point qui revient sur le devant de la scène, avec la récente fuite de données chez Coinbase. Comme le soulignait l'enquêteur on-chain ZachXBT, des dizaines de millions de dollars ont été dérobés à des utilisateurs de l'exchange sur une seule semaine, et ce sachant qu'un montant de cet ordre est déclaré volé chaque mois sur ce même exchange.

Dans l'affaire la plus récente, il apparaît que ce sont des employés de Coinbase corrompus qui ont transféré des informations personnelles de certains clients : nom, adresse, téléphone, photo d'identité, soldes et transactions. Bref, tout ce qu'il faut pour devenir une cible de choix.

L'exchange crypto a indiqué qu'il allait dédommager ses clients, ce qui pourrait lui coûter, selon ses chiffres, environ 400 millions de dollars.

Mais le coût humain dans tout ça ?

Il faut comprendre qu'il ne s'agit pas là d'une fuite sans conséquences et, d'ailleurs, le département de la Justice des États-Unis a annoncé hier qu'il s'en mêlait. L'occasion d'apprendre que selon Coinbase, ses employés incriminés se trouvent en Inde, composés en partie de sous-traitants, d'ailleurs.

Paul Grewal, le directeur juridique de Coinbase, en a profité pour affirmer que l'entreprise soutenait pleinement l'initiative du département de la Justice : « Nous avons informé et collaborons avec le ministère de la Justice ainsi qu’avec d’autres agences nationales et internationales chargées de l’application de la loi. »

Peu importe ? Selon Michael Arrington, le fondateur de TechCrunch, c'est la goutte de trop : cette fuite entraînera des meurtres, et certains ont peut-être même déjà eu lieu :

I am a long time investor in and champion of @coinbase. Something that has to be said though - this hack - which includes home addresses and account balances - will lead to people dying. It probably has already. The human cost, denominated in misery, is much larger than the $400m… pic.twitter.com/ruSYKAGH7x

— Michael Arrington 🏴‍☠️ (@arrington) May 19, 2025