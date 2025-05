Fuite de données chez Coinbase : la plateforme crypto offre 20 millions de dollars pour arrêter les malfaiteurs

Victime d'une fuite impliquant d'importantes données clients, Coinbase a fait l'objet d'une tentative d'extorsion. En réponse, la plateforme de cryptomonnaies offre 20 millions de dollars de primes pour aider à retrouver les coupables.

Après une fuite de donnée, Coinbase offre une récompense

Ce jeudi, Coinbase a annoncé avoir été victime d’une fuite de données, après qu’un groupe d’employés a accepté des pots-de-vin pour extraire des informations des outils de support client.

Au total, « moins de 1 % des utilisateurs Coinbase effectuant des transactions mensuelles » seraient concernés, mais la nature des informations ayant fuité donne tout de même matière à préoccupation :

Nom, adresse, téléphone et email ;

4 derniers chiffres du numéro de Sécurité sociale ;

Numéros de compte bancaires masqués et certains identifiants de compte bancaire ;

Photo d’identité ;

Solde et historique des transactions ;

Données d’entreprise limitées (y compris les documents, le matériel de formation et les communications disponibles pour soutenir les agents).

Pour chercher à profiter de leur larcin, les malfaiteurs ont alors tenté d’extorquer 20 millions de dollars à Coinbase. À cela, la plateforme de cryptomonnaie a fermement refusé, et compte plutôt utiliser ce montant pour traduire les responsables en justice :

Au lieu de verser la rançon de 20 millions de dollars, nous créons un fonds de récompense de 20 millions de dollars pour toute information menant à l’arrestation et à la condamnation des attaquants. Contactez [email protected] si vous avez des informations sur ces acteurs malveillants.

Logiquement, nous pouvons donc nous attendre à une campagne de phishing ou autre ingénierie sociale, ce qui n’est pas sans faire écho aux problèmes de sécurité pointés du doigt la semaine dernière par l’enquêteur on-chain ZachXBT.

D’ailleurs, Coinbase met également ses clients en garde contre de telles tentatives d’arnaque, et indique par la même occasion qu’elle remboursera les victimes directes de cet incident, sous réserve que cela ait eu lieu avant cette annonce et après un examen des faits.

Au-delà du phishing, cette nouvelle interroge plus particulièrement en France, dans un contexte où les enlèvements liés aux cryptomonnaies se multiplient, alors même que les régulateurs souhaitent introduire des réglementations encore plus délétères pour la vie privée, impliquant toujours plus de collectes de données.

Compte tenu de tous ces éléments, l’importance de la protection accordée aux données personnelles est plus que jamais d’actualité.

Source : Coinbase

